أوباميانج للمدير التنفيذي بدورتموند: دعني وشأني يا أيها المهرج

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

رد بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، على اتهامات هانز يواخيم فاتسكه المدير التنفيذي لبوروسيا دورتموند الأخيرة، بالانضمام للمدفعجية من أجل المال.

المهاجم الجابوني رحل عن دورتموند خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2018، بعد خلاف شديد مع إدارة النادي الألماني.

فاتسكه خرج أمس الأربعاء، ليتهكم على مشاركة أوباميانج مع أرسنال بالدوري الأوروبي بعد اختياره المال، بينما يلعب دورتموند بدوري أبطال أوروبا.

وقال أوباميانج رداً عليه في تغريدة على موقع "تويتر":"من الأفضل لك أنني لم أتحدث حتى الآن عن سبب مغادرتي لدورتموند يا سيد فاتسكه".

Better for you I never talk about why I really left Dortmund Mr Watzke you such a clown 🤡 I remember that time you said we never gonna sell Ousmane then you saw more than 100M you were the first to take that money 🤣🤣🤙🏽don’t talk about money please!!! Leave me alone pls 🙏🏽