أرسنال أمام فرق فرنسا - انتصارات تاريخية وخروج مخزي
أقيمت اليوم قرعة دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي في مدينة نيون السويسرية والتي ضمت عددًا كبيرًا من كبار القارة من ضمنهم أرسنال وتشيلسي ونابولي وإنتر وفياريال وفالنسيا وإشبيلية وبنفيكا.
ويمتلك فريق أرسنال سجلًا تاريخيًا رائعًا أمام فرق فرنسا، على الرغم من أنه لم يسبق له وأن واجه استاد رين على الاطلاق، إلا أن مواجهاته السابقة أمام جيرانه كانت غالبًا ما تحسم للمدفجية.
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الفريق خاض 24 مباراة حتى الآن أمام فرق فرنسية أو فرق تلعب في الدوري الفرنسي لم يتعرض خلالها سوى لثلاث هزائم فقط كانت أمام أوكسير ولانس ومؤخرًا أمام موناكو.
سجل أرسنال أمام فرق فرنسا - بالفريق
|أهداف عليه
|أهداف له
|هزيمة
|تعادل
|فوز
|مباريات
|الفريق
|1
|5
|0
|1
|3
|4
|مارسيليا
|3
|4
|1
|1
|2
|4
|أوكسير
|3
|4
|1
|1
|2
|4
|لانس
|1
|4
|0
|0
|2
|2
|مونبيليه
|4
|5
|0
|3
|1
|4
|سان جيرمان
|3
|6
|0
|1
|1
|2
|نانت
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|ليون
|3
|3
|1
|0
|1
|2
|موناكو
سجل أرسنال أمام فرق فرنسا - أرقام عامة
|أهداف عليه
|أهداف له
|هزيمة
|تعادل
|فوز
|مباريات
|19
|33
|3
|8
|13
|24
الخسارة أمام كلاً من أوكسير ولانس كانا في دور مجموعات من بطولات اوروبية أما الهزيمة الثالثة ضد موناكو فتسببت في خروج الفريق من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.
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