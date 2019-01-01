هيرتا برلين يُعيد جاكا للدوري الألماني في يناير

لم يتحدد حتى الآن سواء على سبيل الإعارة أو البيع

يستعد نادي هيرتا برلين الألماني، للتعاقد مع لاعب الوسط السويسري جرانيت جاكا من أرسنال، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وسط الأزمات التي يعيشها اللاعب بالدوري الإنجليزي.

جاكا تورط في خلافات حادة مع جماهير أرسنال هذا الموسم، تسببت في سحب شارة قيادة الفريق منه، بعد قيامه بخلع قميصه وتوجيه ألفاظ غير لائقة للجمهور خلال مواجهة كريستال بالاس.

صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت اهتمام يورجن كلينسمان مدرب الفريق بالتعاقد مع اللاعب، وإعادته مرة اخرى للبوندسليجا خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وأشارت الصحيفة أن جاكا أخبر باقي اللاعبين في أرسنال برحيله، مؤكداً لهم أنه يقضي الأسابيع الأخيرة له بالنادي اللندني، بعدما يأس من مواصلة اللعب بالفريق.

ولم يتحدد حتى الآن إن كان عرض هيرتا بنظام الإعارة مع خيار الشراء، أو ضم اللاعب بشكل نهائي، حيث وصل تقييم النادي الألماني لسعر جاكا من 20 إلى 30 مليون يورو.

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موقف أرسنال قد يبدو مرُحباً ببيع الدولي السويسري، نظراً للمشاكل المستمرة التي عانى منها منذ انتقاله للفريق، وفشله في الظهور بمستوى مميز بشكل ثابت منذ انضمامه للنادي من بوروسيا مونشنجلادباخ.

ومن المقرر أن تكون الكلمة النهائية في بيع اللاعب، للإسباني ميكيل أرتيتا الذي يستعد لتولي مهمة تدريب أرسنال، بعد رحيله عن منصب المساعد لبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.