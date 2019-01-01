أتلتيكو مدريد يتحرك نحو بيليرين وأرسنال يحدد البديل

بيليرين يتعافى من الإصابة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير إعلامية عن سعي أتلتيكو مدريد للتعاقد مع هيكتور بيليرين، ظهير أرسنال الأيمن، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

بيليرين يتعافى حالياً من إصابة تعرض لها الموسم الماضي وأبعدته عن معظم لقاءات الفريق بالنصف الثاني، وظهر في دعايا أرسنال للقميص الجديد.

وقالت "بيلد" إن أتلتيكو مدريد حدد بيليرين ليكون خليفة خوان فران، المدافع الأيمن، الذي انتهى عقده مع الفريق بحلول نهاية يونيو الفائت.

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كما قال لكم من قبل، الأمر مسألة وقت فقط ⏳✂💇🏻‍♂



( @HectorBellerin :📸) pic.twitter.com/nlAq5p0hrj — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

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الصحيفة أوضحت أن أرسنال استعد لاحتمالية فقدان بيليرين بمتابعة لوكاس كلوسترمان، الظهير الأيمن للايبزج الذي تألق في أمم أوروبا تحت 21 عاماً مع ألمانيا.

وذكرت "بيلد" أن أتلتيكو مدريد هو الآخر معجب بكلوسترمان ويراه كحل مناسب لتدعيم خط دفاعه الموسم المقبل.

وكان كلوسترمان قد انضم إلى لايبزج قادماً من بوخوم في 2014 مقابل مليون يورو.