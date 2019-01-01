أرتيتا يكشف الفارق بين زيدان وجوارديولا وسيميوني

تعرف على تصريحات أرتيتا حول براهيم دياز وليفربول وبوتشيتينو وهازارد

كشف مايك أرتيتا، المدرب المساعد في مانشستر سيتي، الفارق بين بيب جوارديولا وزين الدين زيدان ودييجو سيميوني، كما تحدث عن رحيل إيدين هازارد عن تشيلسي.

ريال مدريد وقّع رسميًا مع هازارد مقابل 100 مليون يورو بجانب المتغيرات الإضافية.

وقال أرتيتا في حوار مع صحفية "ماركا" الإسبانية: "هدفي كان العمل مدربًا والتواجد بجوار بيب جوارديولا فرصة جيدة للتعلم والانتقال من مرحلة اللاعب إلى المدرب".

وتابع: "تلقيت أكثر من عروض من إيفرتون وأرسنال ولكني أحاول التفكير بصورة جيدة قبل اتخاذ أول خطواتي في التدريب ولست متعجلًا لتحقيق ذلك".

وحول إمكانية التعاقد مع رودري من أتلتيكو مدريد أكد أرتيتا عدم وجود خطة محددة لضمه ولكن اللاعب رقم 6 مع مانشستر سيتي عليه القيام بواجبات محددة وفهم اللعبة.

كما تمنى صاحب الـ 37 عامًا استمرار ليروي ساني نظرًا لقدراته الفائقة.

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وأردف: "لم أتفاجيء بما حققه ليفربول خلال الموسم الجاري لأنّه فريق قوي وحينما نواجهه يكون من الصعب الفوز عليه، كما أنّ ماوريسيو بوتشيتنو، مدرب توتنهام، له فضل عليّ منذ أن كنت لاعب في باريس سان جيرمان".

واختتم: "زين الدين زيدان من المدربين القادرين على إقناع اللاعبين بتقديم أفضل ما لديهم كما أنّ دييجو سيميوني قادر على خلق فريق ينافس وشعرت بالحزن لرحيل براهيم دياز كما أنّ مغادرة إيدين هازارد الدوري الإنجليزي خبر سار لمانشستر سيتي وسلبي للبطولة".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تشير لاقتراب ساني من ارتداء قميص بايرن ميونخ.