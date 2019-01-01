أرتيتا يقرب رابيو من أرسنال بكمالمة تليفونية

أرتيتا يطالب أرسنال بالتعاقد مع رابيو

قالت مصادر صحفية إنجليزية إن متوسط الميدان الفرنسي أدريان رابيو والذي يلعب حاليًا لصفوف يوفنتوس بات قريبًا من الانضمام إلى أرسنال.

وكان رابيو قد ابتعد عن المشاركة مع يوفنتوس خلال هذا الموسم وفقًا لتفضيلات المدرب ماوريسيو ساري والذي لا يقتنع كليًا بإمكانياته.

وحول ذلك، فإن المدير الفني الجديد لأرسنال مايكل أرتيتا قد وضع نصب عينيه التعاقد مع متوسط الميدان الفرنسي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويريد أرتيتا تعزيز فريقه في الميركاتو بعد توليه منصب المدير الفني، حيث يرى أن خطي الدفاع ووسط الملعب يحتاجان إلى مزيد من الإضافات.

ووفقًا لعدة صحف إنجليزية فإن مايكل أرتيتا قد أجرى مكالمة هاتفية مع رابيو من أجل إخباره بأنه يريده في أرسنال ولكي يشرح له الأدوار التي يريده من أجلها.

وأدى ذلك إلى موافقة مبدأية من قبل اللاعب، وهو الأمر الذي ينتظر أن يترجم إلى موافقة نادي يوفنتوس من أجل إجراء الصفقة.

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يذكر أن ماوريسيو ساري كان قد قال من قبل إن أدريان رابيو كسول ولا يركض كثيرًا، وذلك أثناء تواجد الأول في نابولي والأخير في باريس سان جيرمان.