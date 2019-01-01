أرتيتا يحدد معايير اختيار اللاعبين في مباريات أرسنال وموقفه من أوزيل

المؤتمر الصحفي الأول لمدرب الجانرز الجديد

حدد ميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد لأرسنال، المعايير التي على أساسها سيختار اللاعبين لقوائم المباريات، مشدداً على أن الفريق بحاجة إلى تحسين العديد من الأمور.

ويستعد أرتيتا لخوض أولى مبارياته التدريبية مع أرسنال، مساء الخميس القادم عندما يواجه بورنموث في الجولة الـ 19 من البريميرليج.

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وقال المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن لدينا فريقاً جيداً، ولكن هناك بعض الأمور يجب أن تتحسن، والأشياء التي طلبتها منهم في المران قاموا بها إنه بداية جيدة".

وواصل: "جلسة تدريب الأمس كانت مع اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة إيفرتون لذا لم نتمكن من فعل الكثير، ولكننا استغلنا الوقت في الحديث عن بعض الأفكار التي أريد تطبيقها في النادي".

وتابع: "أما مران اليوم كان حول الأساليب التي سنتبعها، وبشكل عام اللاعبون لديهم خلفية عما نريد تطبيقه في المباراة في بعض الحالات المحددة وهذا جيد".

أرتيتا شاهد مباراة الفريق الأخيرة أمام إيفرتون يوم السبت الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي تحت قيادة ليونبيرج.

وأكمل الإسباني حديثه قائلاً: "في المباراة الأخيرة كانت لدينا ردة فعل مختلفة عندما نخسر الكرة، كان هناك حالة شغف أقوى من المباريات السابقة عند اللاعبين".

وأشار المدرب صاحب الـ 37 عاماً، إلى أنه لا يوجد أي جديد حول الإصابات في فريقه.

وحول الطاقم المساعد له قال أرتيتا: "لقد تحدثت مع ليونبيرج بعد المباراة السابقة، وأخبرته بأفكاري وأنني أريد تكوين الطاقم الخاص بي، وبعدها قررنا أن أفضل شيء أن يستمر معنا فهو يعرف اللاعبين وسيساعدنا كثيراً".

واستمر قائلاً: "لدي معرفة طفيفة به، ولكني متحمس للعمل معه لقد كان إيجابينا للغاية في حديثنا ونريد مساعدة الفريق معاً".

ليونبيرج قد أكد في تصريحات سابقة أنه سيستبعد أوزيل من القائمة حتى وإن كان لائقاً، وعند سؤال أرتيتا عن موقف أوزيل قال: "لقد بدأت عملي مباشرة بعد مباراة إيفرتون".

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وأضاف: "عملية اختيار اللاعبين ستكون بناء على الجاهزية العقلية والجسدية وخدمة الطريقة التي نريد أن نلعب بها، أخبرت اللاعبين أنه لم يتم الحكم عليهم بناء على الماضي سواء كان سلبياً أو إيجابياً أنا أنتظر منكم تطور كل يوم في الأداء والعقلية، إن فعلت ذلك سيكون لديك فرصة للعب وإن لم تفعل فلن تلعب".

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل حالياً المركز الـ 11 من ترتيب البريميرليج برصيد 23 نقطة.