أرتيتا : مويس كلمة السر في تدريب أرسنال

المدرب الإسباني رحب بعودة لاعبه الأرميني من جديد

اعترف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي بأنه استشار مدرب وست هام الحالي ديفيد مويس قبل أن يوافق على عرض أرسنال لتدريب الفريق.

أرتيتا أمضى 7 سنوات كلاعب في صفوف نادي إيفرتون تحت قيادة ديفيد مويس.

وقال أرتيتا قبل مباراة الأستاذ وتلميذه اليوم في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي: "ديفيد شخص رائع للغاية ويتطور كل يوم يحاول دائماً تقديم الأجدد إلى لاعبيه".

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وأضاف: "استمتع كثيراً باللعب تحت قيادته في إيفرتون وتحدثت معه عدة مرات قبل قبولي المنصب وكان مسانداً لتلك الخطوة كثيراً".

وعن منافسة وست هام تحت قيادة مويس على الهروب من الهبوط يرى أرتيتا أن مويس يخلق ثقافة جديدة في النادي وسيحول شكل الفريق في الفترة المقبلة.

أرتيتا كشف عن أهم مميزات مويس قائلاً: "هو شخص ذو قيم ويتعامل مع الناس باحترام شديد ويخلق نوع من الثقافة والكيمياء مع لاعبيه إنه أمر صعب للغاية".

ويرى أن أرتيتا أن فريقه يخوض معركة صعبة للمشاركة الأوروبية الموسم المقبل رفقة أرسنال، ولكن عليهم القتال لم يكن أحد يتوقع منافستنا على أي مقعد أوروبي في ديسمبر لكن الآن لدينا بعض الأمل.

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مدرب المدفعجية تحدث أيضاً عن عودة اللاعب الأرميني هينريك ميختاريان المعار إلى صفوف روما الإيطالي في الوقت الحالي حتى نهاية الموسم مؤكداً على عدم ممانعته لعودة اللاعب من جديد في نهاية الموسم.

وأكد: "هو من نوعية اللاعبين الذين أحبهم وأفضلهم بشدة وأتمنى أن يحقق أداء متسق طوال فترة إعارته مع روما يسمح له بالعودة إلى صفوفنا".

واختتم: "نعرفه جيداً ويقدم أداء أكثر من رائع في الفترة الأخيرة لكننا نحتاج للهدوء لتقييم الأمور بشكل صحيح".

يذكر أن أرتيتا تولى تدريب أرسنال خلفاً لمواطنه أوناي إيمري في شهر ديسمبر الماضي.