ليونبيرج يبرر الدفع بالشباب ويحدد موقفه من البقاء في أرسنال

المدرب السويدي يبدي سعادته بالمستوى الذي ظهر به شباب الفريق

فسر فريدي ليونبيرج مدرب أرسنال المؤقت، التشكيل الذي ظهر به بمواجهة إيفرتون، في الظهور الأخير له بالجولة الثامنة عشر بالدوري الإنجليزي.

أرسنال تعادل سلبياً بدون أهداف على ملعب التوفيز، في مباراة شهدت تواجد العديد من اللاعبين الشباب كأساسيين على حساب النجوم الكبار مثل أليكساندر لاكازيت ونيكولاس بيبي.

إيميل سميث رو ورييس نيلسون وبوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي وماتيلاند نايلز، جميعهم ظهروا معاً في التشكيل الأساسي للفريق اللندني.

وقال ليونبيرج بعد المباراة:"كنت في قمة السعادة بمنح الفرصة لللاعبين الصغار، أردت رؤية المزيد من الطاقة، وبالفعل كنا الأكثر استحواذاً وخلقاً للفرص".

وأضاف:"تسببنا في حالة إرهاق واضحة جداً لإيفرتون وأحبطنا كل محاولاتهم من أجل الدخول للمباراة، كان يمكننا تحقيق الفوز ولكن أهم شيء الروح التي تمتعنا بها".

وتابع:"أردت مشاهدة المزيد من القتال بغض النظر عن الأسماء المشاركة، والقيام ببعض الأشياء القبيحة لاسترجاع الكرة من المنافس".

وأما عن استمراره لمعاونة المدرب الجديد ميكيل ميكيل:"النادي أخبروني برغبتهم في بقائي، سأجلس مع ميكيل غداً وأتمنى أن تسير الأمور على ما يرام".

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واستكمل:"لقد كان شرفاً وتحدياً كبيراً لي على كل حال، أشكر النادي وبيير ميرتساكر لكل ما قدمه من مساعدة الفترة الماضية".

يذكر أن التعادل جعل رصيد أرسنال يصل إلى 23 نقطة، بفارق شاسع عن ليفربول صاحب المركز الأول بـ49 نقطة، مقابل 29 لتشيلسي الرابع.