أرتيتا: لم نتفاوض في عقد أوباماينج حتى الآن ونجحت في أول أهدافي مع أرسنال

المؤتمر الصحفي لمباراة أرسنال وكريستال بالاس

أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، أن فريقه لم يدخل حتى الآن في أي مفاوضات تجديد عقد بير أوباماينج مهاجم الفريق، مشدداً على رغبته في استمرار اللاعب لأهميته.

ويستعد أرسنال لمواجهة كريستال بالاس، صباح السبت القادم في إطار مباريات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي بالمباراة: "بعد مرور فترة مع الفريق، قمنا بالتدريب على بعض الأشياء التي كنت أرغب في تنفيذها، من الجيد أن هناك بعض الأشخاص يعودون من الإصابات وحالتهم جيدة".

وحول مباراة كريستال بالاس ومواجهة المخضرم روي هودسون قال أرتيتا: "في كل مرة لاعبته وانا لاعب كنت أعاني، الأمر دائماً يكون صعباً وقاسياً، إنه مدرب يتمتع بخبرة مدهشة وما يقوم به أمر مثير للإعجاب".

وتابع: "هودسون يتعامل مع المواقف بطريقة لا تصدق ويعيش مع الضغط لفترات طويلة، كما أنه يتعامل مع اللاعبين والأندية الأخر بكل احترام، أنا احترمه كثيراً".

وعن لاعبي الفريق، قال المدرب الإسباني: "هيكتور بيليرين حالته أفضل قليلاً، لقد خاض جزء من المران اليوم ولكنه لا يزال غير متاح لنا".

وتابع: "بالنسبة للاعبين الشباب نحن ننظر إلى العروض المقدمة لهم، ونبحث عن المكان المناسب لهم أكثر في الأسابيع القليلة المقبلة الجميع سيلعم مستقبل إدي نكتياه وايميل سميث وجون يوليز".

وحقق أرسنال الفوز في آخر مباراتين متتاليتين له تحت قيادة أرتيتا، عندما فاز على مانشستر يونايتد ثم ليدز.

وقال أرتيتا حول هذا الأمر: "أول شيء كنت أرغب في تغييره عندما توليت تدريب الفريق، هو تغيير الطاقة المحيطة بالفريق، وأعتقد أن الأمر تحسن قليلاً وفوزنا في المباريات يساعد على هذا".

وعند سؤال أرتيتا، عن تجديد عقد مهاجم الفريق، بير أوباماينج قال: "إنه لاعب كبير بالنسبة لنا ويعرف بالضبط أهميته بالنسبة وماذا أريد منه، ولكن الآن نحن في وسط الجدول ولم نقم بأي مفاوضات حالياً، ولكن نيتي هي الإبقاء عليه بالطبع".

وأردف: "إن استمر معنا سنكون أقرب دائماً للفوز في العديد من المباريات أنا واثق من أنه سعيد في النادي لأن هذا ما قاله في وسائل الإعلام".

وحول سوق الانتقالات والتعاقدات المتوقعة للفريق، قال أرتيتا: "أنا لا أتوقع أي أشياء كبيرة، ولكني أتوقع أشياء كبيرة من اللاعبين الحاليين، إذا وجدنا إيجاد شيء لمساعدتنا في المضي قدما بالموسم بطريقة مفيدة، سنحاول التعاقد معه".

وواصل: "بالطبع، أنا أبحث عن تعاقدات وبدائل، لدينا لاعبون تعرضوا لإصابات طويلة، ولكن دعونا نرى في البداية إن كان هناك خيارات".

وعن طريقة إيقاف زاها لاعب كريستال بالاس، قال أرتيتا: "نحن نعلم زاها والموهبة التي يتمتع بها، عندما يكون في موقف فردي نعلم بالضبط ماذا سنفعله".

وعن إمكانية انضمام الشاب مارتينيلي لقائمة البرازيل تحت 23 عاماً، قال أرتيتا: "نحن في منتصف الموسم، وليس من المفضل أن يذهب اللاعبون إلى هذا النوع من المسابقات، سأتناقش مع النادي حول رغبة اللاعب وبعدها سنقوم باتخاذ قرار حول ذلك".

وأتم تصريحاته قائلاً: "الخيار الوحيد أمامنا هو مواصلة الزحف نحو الأربعة الكبار، نحتاج إلى الكثير من النقاط ويجب أن نبدأ في ذلك الآن".