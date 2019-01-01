أرتيتا فخور بالعودة لأرسنال.. والإدارة: كان أفضل المرشحين

الإسباني يوقع على عقد مدته 3 سنوات ونصف

أعرب ميكيل أرتيتا المدرب الجديد لأرسنال، عن فخره الشديد بهذه التجربة، بعد رحيله عن منصب المساعد لبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.

أرسنال كشف في بيان رسمي له اليوم الجمعة، عن تعيين أرتيتا، خلفاً لأوناي إيمري مدرب الفريق السابق، لإنهاء التجربة المؤقتة لفريدي ليونبيرج أسطورة المدفعجية.

ووفقاً للنادي اللندني فإن عقد الإسباني سيمتد لمدة 3 سنوات ونصف، ليبقى مع الفريق حتى صيف عام 2023.

وقال أرتيتا بعد قرار تعيينه:"فخر كبير بالنسبة لي للعمل بهذه الوظيفة، أرسنال يعتبر من أكبر الأندية في العالم، ويحتاج للمنافسة على البطولات الكبرى، وهذا كان محور حديثي مع إدارة النادي خلال عملية المفاوضات".

وأضاف:"نحن نعلم جيداً حجم العمل الذي نحتاجه من أجل الوصول لأهدافنا، وأثق في قدرتنا على إدراكه، ولكني أتحلى أيضاً بالواقعية بأن ذلك لن يحدث بين ليلة وضحاها، التشكيل الحالي لأرسنال يمتلك العديد من المواهب الشابة التي يمكنها مساعدتنا".

جوش نجل ستان كروني مالك أرسنال علق هو الآخر على قرار قدوم أرتيتا، كما تحدث راؤول سانيلهي مدير شؤون الكرة بالنادي الإنجليزي.

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وقال جوش:"نشعر بسعادة كبير لقدوم أرتيتا لأنه يعلم طموحاتنا وتوقعاتنا نحن وجمهور أرسنال حول العالم، ونثق في قدرته على النجاح، ونريد أيضاً توجيه الشكر لفريدي ليونبيرج على دوره المؤقت خلال الأسابيع الماضية".

وأما سانيلهي فقال:"قابلنا العديد من المرشحين الكبار، وميكيل كان الأبرز من بين الجميع والأنسب للنادي في هذه المرحلة، لأنه يفهم أرسنال ويدرك طبيعة الجماهير وطموحاتهان ونتطلع للعمل معه لتحقيق أقصى نتائج ممكنة".

وأشار الموقع الرسمي للمدفعجية، أن الطاقم المعاون لأرتيتا سيتم الإعلان عنه فيما بعد، مما يشير لتأجيل ظهوره الأول مع الفريق لما بعد مباراة إيفرتون غداً السبت، بالجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.