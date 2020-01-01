أرتيتا: عانينا أمام أوليمبياكوس ولقاء العودة سيكون مختلفاً عن اليوم

أرسنال حقق فوزاً هاماً على أولمبياكوس في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي

أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، أن عانى بشكل واضح من العرضيات أمام أوليمبياكوس، مشيراً إلى أن مباراة الإياب بين الفريقين ستكون مختلفة عن مباراة الليلة.

وحقق أرسنال فوزاً خارج قواعد بهدف دون رد على حساب أوليمبياكوس بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

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وقال أرتيتا في تصريحات عقبت اللقاء: "من العصب أن تأتي لملعب مثل هذا وتلعب على الفوز، عانينا في اول عشر دقائق من المباراة كنا نفتقد للحلول".

وتابع: "أنا تابعت أداء أوليمبياكوس على ملعبه آخر عامين، كنت أعلم أن المباراة لن تكون سهلة، ولكن مباراة ملعب الإمارات القادمة ستكون مختلفة تماماً".

وواصل: "ولكن هناك بعض الأمور الرائع في مسيرتنا للتحسن، أخبرت اللاعبين بضرورة الدفاع واستعادة الكرة سريعاً في حال فقدانها، بدلاً من التفرق، اللاعبون على الأطراف حالياً يقومون بأشياء عظيمة مختلفة عن السابق، إنه جهد كبير منهم".

وأضاف: "نحن سعداء للغاية ولا يهم إذا كانت المباراة على أرضنا أو خارجها".

وتطرق المدرب الإسباني للحديث عن لاعبه ساكا، وقال: "انا سعيد للغاية بسبب تطوره الملحوظ وطريقة تعامله، إنه موهوب للغاية ويتخذ قرارات هامة في الثلث الأخير من الملعب".

وعن حارس الفريق لينو، قال أرتيتا: "أنقذنا في الشوط الأول عندما كنا بحاجة إليه، ولكن فريقهم خطير في العرضيات لم يستطع الصمود أمامها لقد عانينا في تلك النقطة".

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وعن إصابة مدافع الفريق سوكراتيس قال: "تعرض لكدمة في الركبة، ولعب المباراة في اكثر من مركز بحالة بدنية جيدة، ولكن في النهاية تألم قليلاً".

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين، ستكون مساء الخميس القادم على ملعب الإمارات معقل الفريق اللندني.