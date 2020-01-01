أرتيتا : شرط واحد يفصل أرسنال عن التتويج بالبطولات

كشف المدرب الإسباني مايكل أرتيتا عن الحل وراء غياب أرسنال عن التتويج بالبطولات في السنين الأخيرة

أكد مايكل أرتيتا مدرب أرسنال، أنه من المستحيل إعادة فريقه إلى منصة البطولات وعهده السابق، إلا في حالة إقامة علاقة جيدة مع الجماهير والإيمان جميعاً بحلم واحد، وهذا من الممكن أن يتحقق إذا الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي والعودة إلى منصة البطولة من جديد.

أرتيتا تولى تدريب المدفعجية بعد مواطنه أوناي إيمري، الذي أقيل بسبب النتائج السلبية والخسائر المتتالية في البريميرليج والدوري الأوروبي.

واعترف أرتيتا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه بنادي ليدز يونايتد في الدور الثاني من كأس الاتحاد الإنجليزي، أن جماهير أرسنال مرت بحالة كبيرة من الإحباط بسبب عدم قدرتها على منافسة فرق مثل مانشستر سيتي، ليفربول وتشيلسي في السنوات الأخيرة على الألقاب.

ويستضيف أرسنال فريق ليدز متصدر بطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي برصيد 51 نقطة على ملعب الإمارات.

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أرتيتا قال: "الأمور في أيدي اللاعبين وفي يدي علينا العمل بجد حتى نحصل على ما نريد لقد جربت مثل هذا الشعور بالإحباط عندما جئت إلى النادي لاعباً قبل أن نفوز بكأس الاتحاد لنكسر حالة الثمان سنوات العجاف التي مر بها النادي".

المدرب الإسباني أضاف أن ما يبقى في الذاكرة هو الفوز والتتويجات والألقاب ولهذا علينا أن نحارب للحصول على بطولة هذا الموسم وليس تقديم أداء جيد فقط.

واختتم: " علينا أن ندفع اللاعبين نحو الفوز وأن تثق بنا الجماهير مرة أخرى وأن يعلموا أن الفريق سيقاتل في كل مباراة كما حدث في مباراتي تشيلسي واليونايتد في الدوري".

يذكر أن أرتيتا كان قد نجح في تحقيق أول فوز له كمدرب لأرسنال أمام مانشستر يونايتد يوم الأربعاء الماضي، بهدفين نظيفين.