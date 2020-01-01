أرتيتا: سنواجه تشيلسي بنفس طموح آخر مباراة

ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال يؤكد على صعوبة مواجهة تشيلسي المقبل.

أكد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أرتيتا خلال المؤتمر الخاص باللقاء وأكد خلالها أن الفريق سيدخل المواجهة بنفس طموحات آخر مباراة بين الفريقين.

وقال أرتيتا: "لقد أحببت أول نصف ساعة أمام تشيلسي في المباراة الأخيرة وكيف أننا وضعناهم تحت الضغط، بعد ذلك قاموا بتغيير طريقة لعبهم ودافعوا".

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وأضاف: "بعد ذلك أصبح اختراق خطوطهم أكثر صعوبة لتراجعهم ودافعهم بشكل عميق، لذلك المباراة المقبلة ستكون هامة وسندخلها بنفس النوايا".

وأكمل عن تصريحات لاكازيت التي انتقد فيها اللاعبين: "أنا موافق على رأيه، جزء من إدارة المباراة وبعض الأمور الأخرى مكان من الممكن القيام بها بشكل أفضل للتحكم في اللقاء".

وأنهى تصريحاته عن تلقيهم للأهداف: "طريقة تلقي شباكنا للأهداف مؤلمة، بالأخص ضد شيفيلد يونايتد كان علينا أن يكون لدينا الطموح لتسجيل الهدف الثاني والثالث، فبمباريات الدوري الإنجليزي لا تنتهي أبدًا سوي بصافرة الحكم".

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل في الوقت الحالي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة بعد 23 جولة.