أرتيتا: سعيد بتقنية الفيديو ولدينا المزيد لنحسن أرسنال

ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال يؤكد على سعادته بفوز فريقه اليوم على نظيره وست هام في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن سعادته بالفوز الذي حققه اليوم أمام نظيره وست هام ضمن لقاءات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أرتيتا وأكد خلالها أن طريقة تنفيذ تقنية الفيديو في لقاء اليوم أعجبته كما تطرق للحديث عن وضع الفريق الحالي.

وقال أرتيتا: "لقد أظهرنا العديد من المهارات الفردية الرائعة في الخط الخلفي، أنا سعيد للغاية لأن الفرق الكبيرة تجد طريقها للانتصارات دومًا، ونحن فعلنا ذلك".

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وأضاف عن تقنية الفيديو: "عندما تم إلغاء الهدف قلت لا بأس لكن الطاقم لدي أخبروني أن الكرة صحيحة ولا توجد بها مشكلة".

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وأكمل: "ربما لم أكن إيجابيًا بشكل كبير في ذلك الموقف، لكن الكرة تم احتسابها وفي النهاية كنت سعيدًا بأداء تقنية الفيديو اليوم".

وأردف: "في الوقت الحالي نحن نغير كيفية سير الأمور في أرسنال على مستوى النتائج، لا يزال أمامنا الكثير لكن علينا أن نسعد بالإيجابيات".

وأنهى تصريحاته: "لدي في الوقت الحالي مهاجمان في أرسنال وهو ما يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لي، لكن ذلك جيد بالنسبة للفريق".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز أرسنال بهدف نظيف سجله ألكسندر لاكازيت في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء.