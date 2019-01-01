مانشستر سيتي يمنع أرتيتا من تدريب نيوكاسل

من يخلف بينيتيز؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن ميكيل أرتيتا، مساعد بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، أصبح من أبرز المرشحين لتدريب نيوكاسل الموسم المقبل.

وأعلن نيوكاسل أن مدربه رافائيل بينيتيز لن يكمل مهتمه مع الفريق بعد انتهاء عقده في الثلاثين من يونيو الجاري، وذلك بعد فشل مفاوضات التجديد.

وذكرت "إكسبريس" أن أرتيتا دخل دائرة اهتمام إدارة نيوكاسل، متفوقاً حتى على كلاوديو رانييري، مدرب فولهام وليستر سيتي الأسبق.

نادي من الـ6 الكبار تتوقع ابتعاده عن المراكز الستة الأولى في ترتيب البريميرليج الموسم القادم؟ 🙄 pic.twitter.com/XNrX5MOiak — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

وأوضحت الصحيفة أن إدارة سيتي ستمانع رحيل أرتيتا إلى نيوكاس لكونه في نظرها المرشح لخلافة جوارديولا بعد انتهاء عقده في 2020.

وضمت قائمة المرشحين للمنصب، بحسب الصحافة، باتريك فييرا، مدرب نيس، وستيفن جيرارد، المدير الفني لرينجرز.

وكان أرتيتا من المرشحين لتدريب أرسنال في بداية الموسم الماضي خلفاً لأرسين فينجر، ولكن الاختيار وقع على أوناي إيمري بنهاية المطاف.