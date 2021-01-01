أرتيتا: استحقينا الخسارة وافتقدنا أساسيات الكرة وأتحمل مسؤولية ذلك

تصريحات ميكيل أرتيتا عقب الخسارة أمام ليفربول

قال المدير الفني لنادي آرسنال ميكيل أرتيتا إن الهزيمة التي تلقاها الفريق اليوم أمام ليفربول مستحقة تمامًا، حيث افتقد فريقه أساسيات الكرة مؤكدًا أنه المسؤول عما حدث.

وفاز ليفربول على مضيفه آرسنال بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب الإمارات ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب اللقاء قال أرتيتافي حديث لقناة سكاي سبورتس: "لقد استحقينا خسارة المباراة، لقد كانوا أفضل في كلشيء قسم واستحقوا الفوز بالمباراة بالفارق الذي كان لديهم، أو حتى أكثر من ثلاثة أهداف مقابل لا شيء".

وأضاف: "أنا أتحمل المسؤولية عن الطريقة التي لعبنا بها اليوم، لقد ارتكبنا العديد من الأخطاء والهفوات وسمحنا لهم باستغلال كل نقاط القوة التي لديهم لذلك انتهت المباراة بهذا الشكل".

وتابع: "لقد اتخذوا القرارات الصحيحة، لكننا لم نفعل، هذا خطأي، يجب أن أقوم بإعداد الفريق بطريقة مختلفة وهذا كل شيء، تهانينا لليفربول لأنهم كانوا استثنائيين اليوم".

وأردف: "أظهر ذلك الفرق بين فريقين، عندما يلعبون على هذا المستوى، يكون النسق مرتفعًا بشكل لا يصدق، نحن نمتلك ما هو أفضل من الشكل الذي ظهرنا عليه وعلينا العمل على إيجاده".

وأكد: "لست مضطرًا إلى استخدام أي أعذار، لم يكن لدينا خمسة أو ستة لاعبين في أفضل مستوى، لم تتمكن من وضع ثلاث تمريرات صحيحة متتالية، لم تكن الأساسيات موجودة اليوم".

واختتم حديثه قائلًا: "في الوقت الحالي أنا في حالة صدمة، لم أكن أتوقع ذلك بسبب الطريقة التي تدرب بها الفريق قبل المباراة، إنه تحدٍ كيبر، التحدي يستلزم أن تبذكل كل شيء، إذا كانت لديك الشجاعة وتمثل نادٍ مثل هذا، عليك أن تقف بعد السقوط من جديد".

الجدير بالذكر أنه بهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول من النقاط ليصبح 49 نقطة ويصل بذلك إلى المركز الخامس، مع تقلص الفارق مع تشيلسي الرابع إلى نقطتين فقط.

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أما آرسنال، فقد تجمد رصيده عن النقطة 42 نقطة وتراجع إلى المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليواجه موقفًا أصعب فيما يخص المنافسة على بطاقة أوروبية.