أرتيتا: أرسنال بحاجة للاستقرار والوضوح في تحديد قائد الفريق

يتحدث المدير الفني لنادي أرسنال مايكل أرتيتا، عن مستقبل قائد الفريق في الفترة المقبلة وعن نيته في تغيير أوباميانج الذي جاء خلفا لجرانيت تشاكا

أكد مدرب أرسنال مايكل أرتيتا أن الفريق يحتاج إلى الاستقرار والوضوح حول قائد الفريق في الفترة المقبلة، وأن لا يكون هناك مجال للحديث حول هذا الأمر مستقبلاً.

وكانت كثير من التقارير قد أشارت منذ تعيين أرتيتا مدرباً للفريق خلفاً لمواطنه أوناي إيمري، أنه من الممكن أن يتم أخذ شارة القيادة من القائد الحالي الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، والذي أصبح قائدًا للفريق بعد الأزمة التي حدثت بين جرانيت تشاكا والجماهير عقب خروجه من الملعب في مباراة كريستال بالاس في الدوري.

أوناي إيمري كان قد أسس في بداية الموسم الماضي مجموعة تضم خمسة لاعبين لترتيب أحقية ارتداء شارة القيادة داخل النادي وتصدرها السويسري تشاكا بجانب كلاً من هيكتور بيلرين، مسعود أوزيل، لاكازيت وبيير أوباميانج.

واستبعد أرتيتا أن يقوم هو أو جهازه المعاون بأي تغيرات في الفترة المقبلة بشأن شارة القيادة في أرسنال، مؤكدًا على دعمه وثقته في القائد الحالي للفريق.

وقال أرتيتا:"كلما زاد الاستقرار الذي يمكن أن نحققه مع قائدنا واللاعبين الذين لدينا في الفريق، كلما شعرت الجماهير بذلك الاستقرار وتصبح الأمور تسير بشكل جيد".

وأضاف:"الأمور تسير على ما يرام في الوقت الحالي بشدة، ليس هناك داعي للتغيير لم أر ما يجعلني أقوم بتحريك القطع من مكانها في الوقت الجاري".

وتابع:"لقد شاركت في أندية لديها مجموعة قيادة مثل التي تم تأسيسها الموسم الماضي، وتحوم المشاكل في وقت من الأوقات بهذه المجموعات ويكون هناك الكثير من الصدامات بسبب شعور كل شخص بها بأنه قائد الفريق، لكنني لا أرى هذا هنا لذلك الأمور على ما يرام".

وأردف:"لدينا قادة داخل الملعب مثل أوباميانج القائد الحالي للفريق، وهنالك أخرين قادة خارج الملعب ولديهم تأثيرهم في غرفة الملابس، وكل ما أريده أن أجمع الجميع على قلب رجل واحد".

أرتيتا أكد أنه كان يظن أن قرار مدربه السابق الفرنسي أرسين فينجر عندما كان لاعباً بصفوف الجانرز خاطئاً عندما منحه الشارة في عام 2012، ويقول لقد فؤجئت بمنحي الشارة بجانب قميصي لم أكن قد مضيت الكثير هنا لكنه قال لي:"أنت القبطان فلتتولى قيادة هذا الأمر"، بسبب هذه الجملة علمت قيمة أن ترتدي شارة قيادة أرسنال وكيف تتعامل مع الضغوط.

يذكر أن أرسنال يستعد غدًا إلى مواجهة فريق ليدز يونايتد، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب الإمارات.