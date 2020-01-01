أرتيتا: أحترم بيلسا ولن أسمح برحيل أوباميانج

تعرف على تصريحات أرتيتا قبل مواجهة ليدز

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، تقديره لمدرب ليدز مارسيلو بيلسا كما تحدث عن سوق انتقالات يناير وموقف بيير إيميريك أوباميانج من الرحيل.

أرسنال يواجه ليدز مساء الغد، الأحد، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال أرتيتا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة ليدز يونايتد في كأس الاتحاد: "منذ أن كنت صغيرًا وأنا أعرف مارسيلو بيلسا وأقدره للغاية، أعلم أنّ مواجهته لن تكون سهلة على الإطلاق".

وتابع: "سوف نحاول في سوق الانتقالات الشتوية أن نرى الخيارات المتاحة أمامنا لتطوير الفريق وهذا إلزام علينا وواجبي اختيار الأسماء الأفضل المناسبة لنا".

المدرب الإسباني أشار إلى أنّ أكثر ما يقلقه هي الإصابات التي يعاني منها الفريق في الفترة الأخيرة مشيرًا إلى رغبته في الاستفادة من العائدين من الإصابة وإيجاد حلول عاجلة لمشاكل الفريق.

وحول مصير جرانيت جاكا، علّق: "تحدثت معه من قبل لأتفهم مشاعره وإحساسه بأن هذا الفريق ليس المكان المناسب لاستمرار مسيرته ومنحته رأيي ووجهة نظري وبالطبع سوف أدعم قراره".

واختتم: "لا أضع أبدًا رحيل بيير إيميريك أوباميانج كخيار محتمل لأنّه جزء رئيسي من الفريق وسوف يبقى معنى دون شك".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية ربطت جاكا بالانضمام إلى هيرتا برلين الألماني.