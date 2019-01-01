أرتور: ناقل تصريحاتي السابقة خبيث ولا أعاني من مشاكل في برشلونة

أرتور ميلو نجم وسط ملعب برشلونة يوضح تصريحاته السابقة التي تحدث من خلالها عن اريحيته في اللعب للمنتخب البرازيلي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد أرتور ميلو نجم وسط ملعب فريق برشلونة أن تصريحاته السابقة حول راحته في منتخب البرازيل كانت قد تم تحريفها بشكل كبير.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها صحيفة "سبورت" وأكد خلالها أنه لم يقصد أن يقول أنه يعاني مشاكل في العمل رفقة برشلونة.

مع برشلونة هو نجم الفريق بكل تأكيد 🐐👌

ولكن مع الأرجنتين الوضع مختلف كثيرًا 🙄



(🎨: @omomani ) pic.twitter.com/3KmKrMr7rw — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ يونيو ٢٠١٩

وقال أرتور: "أيًا كان من كتب تلك التصريحات كان خبيثًا نوعًا ما، لأن ما قلته هو أنني أحصل على حرية أكثر بشكل قليل في البرازيل لأنني أعود للخلف و احصل على الكرة".

وأضاف: "كلًا من البرازيل وبرشلونة لديهما طرق مختلفة في لعب كرة القدم، ولا يتصرفان بشكل مماثل وأنا أحب اللعب في برشلونة وأتأقلم على اللعب في كلتا الطريقتين ولا يوجد لي أي مشاكل".

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وأكمل: "الاختلاف الأكبر في برشلونة أنني أبدأ في صناعة اللعب من بعد خط وسط الملعب، وأذهب بشكل أبعد بين الخطوط في الهجوم، أما مع البرازيل فأعود للخلف من أجل البناء".

جدير بالذكر أن أرتور كان قد تعرض للإصابة قبل انطلاقة بطولة كوبا أمريكا لكنه تواجد على مقاعد البدلاء في مواجهة بوليفيا بافتتاح البطولة.