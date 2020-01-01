أرتور : رونالدو مثل العاهرة ويجب على برشلونة احترام ميسي

تحدث عن رأيه في اللعب بجوار نيمار وميسي ورونالدو

كشف أرتور ميلو لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي، عن طبيعة العمل مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والطريقة التي يحاول بها مساعدة فريقه من أجل الفوز.

أرتور انضم ليوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة تبادلية نقلت ميراليم بيانيتش إلى برشلونة، وهي الخطوة التي أثارت حالة من الجدل وقتها.

أرتور الذي عاد مؤخرًا لكامب نو لمواجهة برشلونة مع فريقه الحالي، تحدث لصحيفة "ماركا" الإسبانية، عن تجربته مع يوفنتوس وانطباعه عن العمل مع كريستيانو رونالدو.

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وقال لاعب الوسط البرازيلي عن رونالدو:"الطريقة التي يعمل بها كانت مفاجئة، الجميع كان يتحدث عنه، ولكن الأمور مختلفة عندما تقترب منه، هو يبدأ التدريب قبل الجميع، أمزح معه وأطلق عليه الشخص المريض، ولكن ماذا يمكنك أن تقول للاعب فاز بالعديد من الكرات الذهبية".

وأضاف مازحًا:"هو مثل العاهرة، حاول مساعدتي منذ وصولي إلى هنا، ولكن في بعض الأحيان لا أفهم أسلوبه، فهو يحاول التحكم في الطعام الذي أتناوله، وينصحني بتناول أطعمة دون الأخرى، وهذا لأنه يهتم بكل من حوله وأشعر بالحظ لتواجدي معه في نفس الفريق".

وأما عن موقف ميسي من الرحيل عن برشلونة:"هو جاء للفريق في سن صغير جدًا وحقق العديد من الإنجازات المبهرة، لست مندهشًا من رغبته في الرحيل، ولكني أشعر بالتعجب من عدم تمتعه بالاحترام الكافي من النادي".

مساعدته يوفنتوس في الفوز على برشلونة بدوري أبطال أوروبا:"نعم قمت بذلك، الفريق بشكل عام قام بدراستهم بصورة جيدة من حيث نقاط القوة والضعف لديهم، هم دائمًا يلعبون ووجههم للمرمى ويتركون مساحات في الخلف عملنا على استغلالها".

رأيه في مستوى برشلونة:"لم يلعبون مباراة جيدة، ولكنهم يمتلكون الجودة اللازمة في الكثير من الأحيان، الأهم كان ظهورنا بحالة ذهنية قوية".

طريقة رحيله إلى يوفنتوس:"كان هناك الكثير من الضوضاء حول الصفقة، كنت أفضل معرفتي بالتفاصيل عندما أرادوا رحيلي، أردت أن تحدث الأمور بطريقة طبيعية، ولكني أشعر بالامتنان تجاه برشلونة عمومًا لأنهم منحوني الكثير".

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وأضاف:"هل عاملوني بطريقة سيئة خلال رحيلي؟ لا أعرف، ولكني لدي رؤيتي الخاصة حول هذا الأمر، وأردت أن تحدث الأمور بشكل مختلف".

اللعب مع نيمار وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي:"العقلية أهم ما يميزهم عن باقي اللاعبين، هم الأكثر موهبة على مستوى العالم، يضعون أهداف معينة ويقاتلون من أجل تحقيقها، يسجلون الأهداف ويسعون لإحراز المزيد".

يذكر أن صاحب الـ24 سنة، ظهر في 12 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم حتى الآن، ولعب لمدة 71 دقيقة في الفوز على برشلونة بثلاثية نظيفة الثلاثاء الماضي بدوري أبطال أوروبا.