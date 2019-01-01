أرتور: أشعر بحرية أكبر في البرازيل عن برشلونة

تعرف على تصريحات أرتور حول الفارق بين برشلونة والبرازيل

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أكد أرتور ميلو، لاعب البرازيل، شعوره بالحرية أكبر مع المنتخب عن برشلونة الإسباني وراحته للعمل تحت قيادة تيتي.

أرتور صنع هدفين فقط خلال الموسم الجاري مع برشلونة في جميع المناسبات.

وقال صاحب الـ 22 عامًا في تصريحات صحفية: "هناك عدة اختلافات بين دوري في برشلونة والمنتخب البرازيلي، فتحت قيادة تيتي أشعر بحرية أكبر".

وتابع: "في برشلونة أشارك في بناء الهجمة بشكل متأخر نسبيًا بينما مع البرازيل أعود للخلف وأقوم بتوزيع الكرة وهذا يناسبني أكثر".

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1⃣🇪🇸 راموس (122)



2⃣🇪🇸 كاسياس (121)



3⃣🇪🇸 تشافي (100)



4⃣🇪🇸 إنييستا (96)



5⃣🇵🇹 رونالدو (92)



الإسبان في الصدارة! 🌟 pic.twitter.com/CghyEc825u — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 8, 2019

لاعب جيريمو السابق أوضح أنّه يشعر بحرية أكبر في البرازيل ومع النادي الكتالوني لا يتحرك بسلاسة بين الخطوط لمساعدة المهاجمين.

واختتم: "أحاول تقديم أفضل ما لدي ومساعدة الفريق وهدفي خلال هذه المرحلة تقديم الدعم للبرازيل لأجل التتويج بكوبا أمريكا".

جدير بالذكر أنّ أرتور ضمن قائمة البرازيل المشاركة في كوبا أمريكا.