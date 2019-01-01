أرباح تاريخية لنادي إنتر هذا العام

أول مرة في تاريخ النيراتزوري يصل إلى تلك الأرقام

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن مجلس إدارة نادي إنتر الإيطالي، تسجيل رقماً قياسياً لأرباح النادي لموسم 2018-19، بلغت 415 مليون يورو.

ووفقاً لوكالة ANSA كسر إنتر لأول مرة في تاريخه حاجز الـ 400 مليون يورو إيرادات.

وتعد هذه الأرباح أزيد بنسبة 20%، عن العام الماضي والتي بلغت حينها 346 مليون يورو.

وفي إطار التحسن الاقتصادي للنادي الإيطالي، بلغت خسائره هذا العام 17 مليون يورو، أقل من الموسم الماضي الذي وصلت إلى 17.7 مليون.

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وتشير التقارير الصحفية إلى أن عودة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا، كانت سبباً كبيراً في ارتفاع أرباحه.

ويقدم الفريق مستويات مميزة تحت قيادة كونتي في الموسم الحالي، يتصدر بها جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعد مرور خمس جولات.