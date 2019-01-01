أذربيجان تتعهد بضمان سلامة مخيتاريان خلال نهائي الدوري الأوروبي

اللاعب الأرميني مرحب به في أذربيجان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تعهد سفير أذربيجان في المملكة المتحدة بضمان سلامة كل الأشخاص المتوقع زيارتهم لبلاده خلال نهائي الدوري الأوروبي نهاية الشهر الجاري، وعلى رأسهم هنريك مخيتاريان نجم آرسنال ومنتخب أرمينيا.

ولم يُسافر مخيتاريان مع آرسنال لمواجهة كاراباج في أذربيجان خلال دور المجموعات في البطولة، لوجود مشاكل سياسية بين بلاده وأذربيجان.

وكانت هناك مخاوف من عدم سفره مع الفريق الإنجليزي لمواجهة تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي، والذي سيُقام في مدينة باكو في أذربيجان.

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ولم يصل آرسنال على إشعار رسمي يُفيد بضمان سلامة لاعبه، إلا أنا طاهر تاجيزاده سفير أذربيجان في المملكة المتحدة أكد أن مخاوف اللاعب والنادي لا أساس لهما.

إذ قال بعدما رحب بالتواصل مع اللاعب "هذا حدث من المستوى الأول، ونحن نتعامل معه على أساس أنه حدث رياضي وليس سياسي، إلا إن كان سيُستغل سياسيًا، فهذا أمر مختلف. دعونا نترك السياسة جانبًا".

"رسالتي لمخيتاريان ستكون: أنت لاعب كرة القدم، تريد لعب كرة القدم؟ اذهب إلى باكو، فأنت في أمان هناك. إن كنت ستفعل شيئًا مختلفًا، فتلك قصة أخرى".

"ما أستطيع ضمانه هو أن حكومة أذربيجان ستفعل كل ما هو مطلوب منها وستُوفر الأمان والسلامة لكل مشجع ولاعب ومدرب يأتي لتلك المباراة".

يُذكر أن المدرب أوناي إيمري كان قد أبدى قلقه من إمكانية عدم سفر مخيتاريان معه لخوض المباراة النهائية.