المصائب تتوالى على أياكس .. أدوية زوجة أونانا تتسبب في إيقافه لمدة عام

المصائب تتوالى على النادي الهولندي

صدمة قوية تعرض لها نادي أياكس أمستردام الهولندي، بإيقاف لاعبه أندريه أونانا لمدة سنة بسبب تعاطي المنشطات.

أياكس قال في بيان رسمي، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرر إيقاف اللاعب لمدة 12 شهرًا بسبب تناوله بعض الأدوية الموصوفة لزوجته عن طريق الخطأ.

وأوضح النادي الهولندي أن الاتحاد عثر على مادة فوروسيميد المحظورة في بوله، بعد الاختبار الذي أجراه في أكتوبر 2020.

وقال أياكس في بيانه:"الهيئة التأديبية للاتحاد الأوروبي، أكدت أن أونانا ليس لديه نية الغش، ولكن قواعد مكافحة المنشطات المعمول بها، تلزم الأندية بضمان عدم دخول أي مواد محظورة إلى جسم أي لاعب".

ومن المقرر أن يتم حظر أونانا من جميع مباريات كرة القدم الفترة القادمة، حيث لن يشارك في كل منافسات الفريق المحلية والأوروبية.

وهو ما يعني أن اللاعب لن يكون متاحًا للمشاركة مع منتخب الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في يناير 2022.

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وتمثل هذه الأنباء صدمة جديدة لأياكس، بعد قيام النادي الهولندي باستبعاد لاعبه الجديد سيباستيان هالير من قائمة الفريق للدوري الأوروبي عن طريق الخطأ.

ويواجه النادي أزمة قوية في الوقت الحالي بالدوري الأوروبي، لغياب هالير وإيقاف أونانا الذي ارتبط بالانتقال للعديد من كبار أوروبا الفترة الماضية، وبالتحديد برشلونة وتشيلسي.