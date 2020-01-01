أدريان يحسم موقفه النهائي من الرحيل عن ليفربول

وسط شائعات انتقاله إلى ريال بيتيس

أصر أدريان حارس نادي ليفربول الإنجليزي، على رغبته في الاستمرار مع الريدز لأطول فترة ممكنة، وعدم تفكيره في الرحيل عن أنفيلد.

ليفربول تعاقد مع أدريان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر من وست هام، ليصبح الحارس الاحتياطي للبرازيلي أليسون بيكر.

أدريان لعب لفترة طويلة ببداية الموسم بسبب إصابة أليسون، وقدم مستويات مميزة مع الريدز، كان أهمها نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام تشيلسي.

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وقال الإسباني في تصريحات صحفية عن مستقبله وسط شائعات حول عودته لبلاده:"أرى نفسي في ليفربول بهذه اللحظات، أمامي سنوات قادمة في كرة القدم لذلك سنرى ما سيحدث في المستقبل".

وأضاف:"لدي سنة أخرى في عقدي مع ليفربول وسنة أخرى اختيارية، لا أريد تغيير أي شيء الآن في وضعي الحالي، وهدفي هو الاستمتاع بهذه اللحظة الجميلة".

وتابع:"بعدها لا أعرف بكل أمانة، ربما تتغير الأمور عندما أصبح لاعباً حراً عقب نهاية عقدي، كانت هناك فرصة للانضمام إلى ريال بيتيس ولكنها اختفت".

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يذكر أن صاحب الـ33 سنة لعب 18 مباراة مع ليفربول بكل البطولات هذا الموسم، وكانت اللحظة الأكثر إحباطاً له، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، عندمل تسبب في خسارة الريدز من أتلتيكو مدريد وخروجهم من المسابقة.