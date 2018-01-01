أدريانو: كنت أتمنى اللعب بجوار إيكاردي

مهاجم النيراتزوري السابق أدريانو كان يتمنى اللعب بجوار إيكاردي

فيسبوك تويتر محمد عماد

يعتقد أدريانو المهاجم السابق لفريق انتر ميلان، بأنه كان سيشكل ثنائي هجومي رائع مع قائد الفريق الحالي ماورو إيكاردي.

وقال أدريانو البالغ من العُمر 36 عامًا: "أعرف ما كنت أقدمه للفريق، أتذكر مصافحتي لسيدورف وزانيتي عند قدومي هنا للمرة الأولى عام 2001، وأتذكر أن رونالدو عرض عليا الانتقال للعيش معه في منزله".

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كما أضاف اللاعب البرازيلي: "الآن أنا سعيد بحياتي وسط أصدقائي في ريو دي جانيرو، أنا معجب بإيكاردي حاليًا، هو لاعب رائع، كنا سنشكل ثنائيًا رائعًا بالهجوم سويًا".

وعن قوة قدمه اليسرى التي اشتهر بها قال أدريانو: "أصدقائي طلبوا مني في الطفولة تسديد الكرة بشكل أخف، ولكني لم أستطع، إنها غريزة لدي".

يذكر أن أدوريانو رحل عن صفوف انتر ميلان عام 2009، وآخر فريق مارس معه كرة القدم كان ميامي يونايتد الأمريكي وتركه عام 2016.