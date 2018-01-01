أدريانو يكشف مدى تأثير مورينيو على مسيرته

النجم البرازيلي أدريانو لاعب إنتر السابق يؤكد أن مورينيو منعه من الانتقال لمانشستر سيتي في الماضي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف البرازيلي أدريانو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وإنتر كان له دورًا كبيرًا في مسيرته الكروية.

جاء هذا في حوار صحفي مع "دازن" وأكد خلاله أن مورينيو منعه من الانتقال لصفوف مانشستر سيتي بمجرد أن تولى مسؤولية إنتر في 2009.

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وقال أدريانو: "عندما بدأ مورينيو العمل معنا في إنتر كنت على وشك الرحيل لمانشستر سيتي في نفس الوقت، لكنه طلب مني ألا أنتقل لهم وأن أستمر مع الفريق".

وأضاف: "وقتها طلب مني أن أذهب له وأتحدث معه، لقد كان مديرًا فنيًا همًا للغاية بالنسبة لي في مسيرتي الكروية".

وكان اللاعب قد لعب 22 مباراة مع فريق إنتر تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وسجل سبعة أهداف في تلك الفترة.

واختتم تصريحاته: "في الوقت الذي أراد في مانشستر سيتي ضمي كان هناك اهتمامًا من تشيلسي أيضًا وبعدها بعدة أشهر أراد راقبني ريال مدريد لكنني تجاهلت كل ذلك".

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ورحل أدريانو بعد موسمه الوحيد في إنتر تحت قيادة مورينيو لفريق روما، وبعدها بموسمين فقط وجد نفسه بدون نادي كرة قدم يلعب له.