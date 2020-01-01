أخيه: أشعر بالأسف لجيجز فهو مدمن للجنس

النجم الويلزي وفضيحة جديدة

علق شقيق مدرب ويلز ونجم مانشستر يونايتد السابق ريان جيجز على الأزمة الأخيرة التي مر بها اللاعب السابق، وفسر الأمر بإدمان أخيه لممارسة الجنس.

وتم التحقيق مع جيجز في الأيام الماضية على إثر اتهامات له بالاعتداء على صديقته، الأمر الذي أكد عدم حدوثه ونفاه رسمياً.

وقال شقيقه رودري والذي سبق واكتشف خيانة زوجته له مع ريان لأحد القنوات الإذاعية: "الجميع يملك نقطة ضعف، ريان كانت أنه كلما خرج يسعى للنساء".

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وأكمل: "لا أكره أخي، ولكن أشعر بالأسف حيال ما يمر به، امتلك مشواراً مذهلاً بالملاعب ولكن أساء لكل ذلك بسبب إدمانه الجنس، أنا كنت مخلصاً".

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رودري اكتشف في 2011 أن جيجز على علاقة مع زوجته دامت ثمانية أعوام، في نفس التوقيت الذي كان على علاقة أيضاً مع فنانة بريطانية شهيرة، مما أدى لطلاق نجم مانشستر من زوجته.

وتم تأجيل الإعلان عن قائمة ويلز التي ستلعب في دوري الأمم الأوروبية بسبب التحقيق مع المدير الفني، ثم تم الإعلان عنها في غيابه، وسط أنباء عن عدم قيادته للمنتخب بسبب التحقيقات.

وأكد الاتحاد الويلزي أن المساعد روب بيج هو من سيتولى القيادة الفنية في مباراتي الدوري الأوروبي واللقاء الودي الأسبوع المقبل.