اللاعب رحل عن الأهلي بانتهاء عقده

أخيرًا وبعد طول انتظار، نجح محمد آل فتيل مدافع الأهلي في التوصل لاتفاق مع ناديه الجديد الذي سيلعب له الموسم القادم بعد فشل مفاوضاته لتجديد عقده مع ناديه، والذي انتهى هذا الصيف.

الأهلي حاول تجديد عقد المدافع صاحب الـ29 عامًا، لكن الخلاف حول التفاصيل المالية حال دون ذلك ليُقرر النادي عدم سفره مع بعثة الفريق إلى تونس حيث أقام معسكرًا خارجيًا إعداديًا للموسم الجديد.

من هو النادي الذي سيلعب له آل فتيل الموسم القادم؟

المدافع السعودي ارتبط بالعديد من الأندية خلال الأسابيع الأخيرة، أبرزها النصر والشباب، لكنه بقي دون أي نادٍ بعد انتهاء عقده مع الأهلي بنهاية يونيو الماضي مما أثار شكوكًا كبيرة حول مستقبله.

تلك الشكوك انتهت تمامًا مساء اليوم الأحد، حيث أجمعت المصادر الصحفية وعلى رأسها صحيفة الرياضية السعودية عن توصل آل فتيل لاتفاق مع نادي النصر للانضمام له في صفقة انتقال حر بدءًا من الموسم القادم.

الرياضية أوضحت أن النصر تعاقد مع آل فتيل بناءً على طلب المدرب مانو مينيزيس الذي أبلغ الإدارة برغبته التعاقد مع مدافع محلي ليلعب في دوري أبطال آسيا في ظل إيقاف الثنائي عبد الله مادو وعلي لاجامي.

وكانت الصحيفة قد أشارت في وقت سابق من مساء اليوم الأحد إلى توصل إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر لاتفاق مع محمد قاسم ظهير أيسر الفيصلي على الانضمام له مجانًا، إذ أصبح هو الآخر دون أي نادٍ بعد انتهاء عقده هذا الصيف مع ناديه وفشل مفاوضات تجديده.

ولم تكشف الصحيفة أيًا من التفاصيل المالية الخاصة باتفاق النصر مع قاسم وآل فتيل، ومن المتوقع أن يُعلن رسميًا عن الصفقتين خلال الساعات القليلة القادمة.

ماذا قدم آل فتيل في الموسم الماضي من الدوري السعودي؟

آل فتيل هو خريج الفئات السنية في الأهلي، وقد ظهر لأول مرة مع الفريق الأول موسم 2011-2012 وكان جزءًا من الفريق الذي تُوج بالدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2015-2016 وكأس السوبر السعودي في الموسم التالي.

صاحب الـ8 مباريات مع المنتخب السعودي لعب 21 مباراة مع الأهلي في الدوري السعودي الموسم الماضي، وقد بلغت دقة افتكاكه للكرة 62% وشتت 96 كرة وأفسد 41 هجمة للمنافسين ومنع 23 تسديدة من الوصول إلى مرماه.

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