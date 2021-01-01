أخيرًا .. ريال مدريد يستقبل الدفعة الأولى من صفقة حكيمي

فيروس كورونا كان سببًا في التأخير

ذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن ريال مدريد سيحصل على الدفعة الأولى من المقابل المادي لصفقة انتقال نجمه المغربي أشرف حكيمي إلى إنتر في الساعات القليلة المقبلة.

وتعد هذه بشرى سارة لريال مدريد خاصة بعد تأخر تلك العملية لمدة تجاوزت الـ 3 أشهر بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشتها أندية كرة القدم بعد تفشي فيروس كورونا حول العالم.

كان لا بد من دفع هذه الرسوم في ديسمبر وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين في بداية الأمر، لكن الناديين توصلا إلى اتفاق لتمديد المدة لفترة إضافية، بسبب المشاكل الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

ولكن التمديد لم يكن أبديًا، حيث ينص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن الأندية يجب أن تدفع الأموال التي تدين بها قبل 31 مارس وهو التاريخ الذي يمكن فيه تنفيذ الضوابط المالية من قبل اليويفا.

العلاقة بين الناديين لا تزال غير عادية وفقًا لما قالته لاجازيتا ديلو سبورت في تقريرها، لذلك لم يضع ريال مدريد المشاكل في الحسبان عندما طالب بالمبلغ المستحق.

ومن جانبه، فإن إنتر ينتظر دفع ما يقرب من مليوني يورو من المتغيرات لمانشستر يونايتد بخصوص النجم البلجيكي وهداف الفريق منذ أن انضم إلى النيراتزوري روميلو لوكاكو.

ومن جهتها اتخذت مجموعة سونينج الصينية المالكة للنادي برئاسة ستيفان زهانج خطوة إلى الأمام لحل جميع المشاكل الاقتصادية التي نتجت عن الوباء في أقرب وقت ممكن.

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الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتأثر النيراتزوري اقتصاديًا في الفترة المقبلة خاصة مع تفكير الملاك في البحث عن مالك جديد، ولكن النادي منتظر أن يعود إلى منصات التتويجات من جديد بعد اقترابه من الفوز بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 2010.