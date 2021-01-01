أخيرًا.. بوجبا يعود من الإصابة ومانشستر يونايتد يسترجع دي خيا وكافاني في قمة ميلان

أنباء سعيدة للغاية..

أعلن مانشستر يونايتد بصورة رسمية عن عودة بول بوجبا من الإصابة واستعداده للتواجد في مباراة ميلان المقرر لها يوم الخميس في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وكان بوجبا قد ابتعد عن الملاعب منذ يناير الماضي بسبب الإصابة، في وقتٍ افتقد فيه اليونايتد لخدمات إدينسون كافاني أيضًا للسبب نفسه، بينما غاب دافيد دي خيا لأسباب شخصية.

لكن النبأ السار لجمهور اليونايتد أن الثلاثي بات جاهزًا لمواجهة ميلان في سان سيرو، عندما يتعين على كتيبة أولي جونار سولشاير العودة بانتصار من أجل الوصول لربع النهائي بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

وحول ذلك قال سولشاير في المؤتمر الصحفي للمباراة "بوجبا وفان دي بيك تدربا معنا الأيام الماضية، لنرى غدًا إذا ما كان بإمكانهما المشاركة في المباراة أم لا".

كما أضاف متحدثًا عن كافاني "لقد تدرب إدينسون لمدة يومين حتى الآن وما زلنا نقيمه، عندما يكون داخل النادي وحوله، تكون خبرته وتأثيره على الآخرين رائعين، يحاول دائمًا مساعدة الجميع".

وعن دي خيا قال "فيما يتعلق بمشاركته هو أو غيره، سوف نتخذ القرار غدًا".

أما عن مباراة ميلان بشكل عام، فقال سولشاير "لقد رأينا الأسبوع الماضي كيف أن المواجهة صعبة، لديهم قوة بدنية وجودة وطاقة كبيرة في الفريق، نحن بحاجة إلى تقديم أفضل أداء لنا من أجل العبور".

وواصل "لم نكن أبدًا محظوظين بالقرعة منذ أن جئت إلى هنا! مباراة الغد ستكون حول العديد من الأمور مثل الجودة والخبرة والبداية الجيدة بالطبع، أستمتع دائمًا بمباراة الإياب خارج أولد ترافورد، هذا يعني الكثير عندما تسجل هدفًا".

وأتم "نحن جميعًا نهدف إلى الفوز بالبطولات في هذا النادي، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يخفي الكأس أشياء أخرى تحدث في النادي، الأمر يتعلق بمركزنا في الدوري الذي يتطور حاليًا".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد قد فاز في آخر مبارياته المحلية على وست هام بهدف نظيف ليحافظ بذلك على مركزه الثاني خلف مانشستر سيتي بفارق 14 نقطة.