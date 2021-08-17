أخيرًا .. الأهلي يُغلق ملف ساريتش وميتريتسا

أخبار جيدة أخيرًا في الأهلي

نجحت أخيرًا جهود النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي في غلق ملف لاعبي الفريق، إلفيس ساريتش وألكسندرو ميتريتسا، بعد مفاوضات طويلة مع الثنائي.

الأهلي وكما أكدت جل المصادر تقدم يوم أمس بأوراقه لوزارة الرياضة السعودية بهدف الحصول على شهادة الكفاءة المالية، ومن المتوقع حصوله عليها خلال الـ48 ساعة القادمة وقبل مواجهة الحزم في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

كيف حل الأهلي أزمة ساريتش وميتريتسا؟

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن الإدارة الأهلاوية نجحت في فسخ عقدي اللاعبين بالتراضي بعد التوصل لاتفاق معهما.

وأوضحت أن الأهلي سيدفع لساريتش جزء من رواتب العام المتبقي في عقده بدلًا من دفع قيمة الشرط الجزائي كاملة والبالغة 7 ملايين دولار، وسيتم فسخ العقد بالتراضي بناءً على هذا الاتفاق.

وبخصوص ميتريتسا المعار من نيويورك سيتي، فقد توصل النادي لاتفاق معه على عودته إلى ناديه وقطع إعارته الممتدة حتى يناير القادم مقابل حصوله على مبلغ مالي محدد وبشرط ألا يُطالب الأهلي بأي مستحقات مالية مستقبلًا.

وقد جاء الاستغناء عن الجناح الروماني بقرار من المدرب بيسنيك هاسي الذي يُفضل الاعتماد على الوافد الجديد، الحسن نداو، خلال موسم 2021-2022.

ماذا قدم ساريتش وميتريتسا مع الأهلي؟

الجناح الروماني انضم للفريق بداية الموسم الماضي بالإعارة لموسم ونصف من نيويورك سيتي، وقد لعب مع الأهلي 29 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4.

لاعب الوسط البوسني انضم للأهلي صيف 2019 قادمًا من سامسونج الكوري، وقد لعب في موسمه الأول 24 مباراة في جميع البطولات لكنه تعرض لإصابة في الرباط الصليبي حرمته اللعب أكثر من 6 مباريات في الموسم الثاني.

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