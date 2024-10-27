بعد تفادي أخطاء عقد مانشيني .. الكشف عن راتب هيرفي رينارد "الجديد" مع منتخب السعودية

رينارد يستعد لمهمة جديدة مع السعودية، والبداية أمام أستراليا..

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عودة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، لقيادة الجهاز الفني للمنتخب الأول، خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني، الذي تم إنهاء العلاقة التعاقدية معه بسبب تراجع النتائج في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتولى رينارد تدريب المنتخب السعودي، في الفترة بين يوليو 2019 وحتى مارس 2023، حيث قاد الأخضر في 45 مباراة دولية، حقق خلالها الأخضر فوزًا تاريخيًا على الأرجنتين بنتيجة (2-1)، في الجولة الأولى من نهائيات كأس العالم "فيفا قطر 2022"، حيث تلقى رفاق ميسي الخسارة الوحيدة، قبل الفوز بلقب المونديال.

وكشفت شبكة ذا أتلتيك، عن الراتب الذي سيحصل عليه رينارد مع المنتخب السعودي؛ حيث سيتقاضى 5 ملايين يورو سنويًا؛ أي ما يعادل حوالي 23.5 مليون ريال، علمًا بأن عقد هيرفي الجديد مستمر حتى نهاية عام 2025، مع خيار التمديد حتى كأس آسيا 2027، وذلك من أجل تفادي إبرام عقد طويل قد يكلّف اتحاد الكرة شرطًا جزائيًا كبيرًا حال عدم استمرار المدرب الفرنسي.

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من ناحية الأخرى، أفادت صحيفة "الاقتصادية"، بأن روبرتو مانشيني، المدير الفني السابق للسعودية، تنازل عن مبلغ يتراوح بين 60-70% من القيمة الإجمالية للشرط الجزائي، وذلك بعدما ذكرت تقارير بأن إنهاء عقد مانشيني يقدر بمبلغ 25 مليون يورو.

ومن المقرر أن يستهل رينارد مشواره مع المنتخب السعودي، بمباراتين خارج المملكة؛ حيث يواجه الأخضر كلًا من أستراليا وإندونيسيا، في 14 و19 نوفمبر الجاري، ضمن حساب الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب السعودية، المركز الثالث في المجموعة الثالثة من التصفيات، برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، بعد تعادله مع إندونيسيا (1-1) في جدة، وفوزه بشق الأنفس على الصين (2-1) في داليان، ثم الخسارة أمام اليابان (0-2) والتعادل سلبيًا مع البحرين في الجوهرة المشعة.