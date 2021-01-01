أخطأ في اسم الحكم ورفض اللعب .. الكشف عن كواليس ركلة جزاء راموس الغير محتسبة

تعرف على كواليس كلمات راموس لحكم مباراة فريقه أمام إلتشي بعد أن رفض احتساب ركلة جزاء له.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن كواليس ركلة الجزاء التي رفض حكم لقاء ريال مدريد وإلتشي أن يحتسبها لسيرخيو راموس قائد الملكي في لقاء الأمس بالجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

جاء هذا عبر صحيفة "آس"، والتي أكدت أن راموس أخطأ في نطق اسم الحكم عدة مرات خلال حديثه معه، كما كان يرفض استكمال اللعب.

وقال راموس: "ركلة جزاء، بئسًا، ركلة جزاء، أنا لم أمسك به، أنظر على تلك الكرة من فضلك، أنظر لها، هي ركلة جزاء واضحة".

زيدان يواصل "سلبيته" تجاه أخطاء التحكيم ويؤكد: نعاني أمام الفرق الدفاعية!

وأضاف: "خوان، هو لم يكسر ذراعي بمعجزة! أنظر له، أنا أطلب منك أن تنظر للكرة، هي ركلة جزاء بشكل واضح للغاية".

وبعد ذلك وجه كلماته للاعبي إلتشي محاولًا تعطيل اللعب حتى يستجيب له الحكم: "أنا سأبقى هنا، لأنكم لن تلعبوا تلك الكرة، سترون".

وأكمل بعد أن صحح له الحكم نفسه اسمه الذي كان ينطقه بشكل خاطئ طوال ذلك الوقت: "خورخي، خورخي، أنظر لي".

جدير بالذكر أن بنزيما كان قد سجل ثنائية في الدقيقة الـ 73 والـ91 ليقود عودة ريال مدريد أمام إلتشي الذي تقدم في الدقيقة الـ 61 من عمر اللقاء.