أخبار يوفنتوس | كوتينيو بدلاً من أرتور ومفاوضات مع جناح تشيلسي

أهم أخبار النادي الإيطالي صباح اليوم 29 مايو

الحياة عادت من جديد للكرة على مستوى أنحاء العالم، بعد إعلان عودة الدوري الإسباني والإيطالي والإنجليزي، وسط اعتراض من يوفنتوس على الجدول الجديد المقترح باستئناف الكأس قبل الدوري.

نشاط كبير أيضاً من السيدة العجوز في سوق الانتقالات، حيث يستهدف العديد من النجوم الكبار، بظهور أسماء جديدة على رادار إدارة النادي.

ونستعرض فيما يلي أهم أخبار يوفنتوس صباح اليوم 29 مايو 2020..

خضيرة لا يريد الرحيل

المزيد من الفرق

وسط الشائعات المستمرة حول رحيل لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة عن يوفنتوس، خرج صاحب الـ33 سنة لحسم الموقف تماماً.

خضيرة قال في تصريحات على حسابه بموقع "إنستجرام":"عقدي مع النادي مستمر حتى 2021 وأشعر بالراحة الشديدة في إيطاليا".

وأضاف:"ألعب مع مجموعة قوية جداً من اللاعب، ومازلت أشعر بالتعطش الشديد للفوز بالمزيد من البطولات مع الفريق".

ساري يريد كوتينيو

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، كشفت عن رغبة ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، في التعاقد مع فيليب كوتينيو صانع ألعاب برشلونة.

رغبة مدرب السيدة العجوز في الحصول على خدمات البرازيلي، تأتي بعد الفشل في المفاوضات لضم زميله ومواطنه أرتور ميلو من النادي الكتالوني.

دي ليخت في خطر

الشكوك تعود مرة أخرى حول مستقبل المدافع الإسباني ماتياس دي ليخت، مع إمكانية رحيله عن صفوف يوفنتوس في الصيف وانتقاله لبرشلونة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أشارت إلى مقابلة بين فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة وزميل دي ليخت السابق في أياكس أمستردام، لإقناعه بالرحيل عن النادي الإيطالي.

وكيل جورجينيو يثير الجدل

بعد الأنباء المنتشرة مؤخراً حول رغبة ساري في التعاقد مع جورجينيو، خرج جواو سانتوس وكيل أعمال اللاعب ليثير الجدل حول مستقبله.

وقال سانتوس:" لو سألتني هل ساري يحب جورجينيو أم لا، سأقول لك نعم، لا أستطيع التصريح بأي شيء عن تفاصيل تخص سوق الانتقالات".

وأضاف:"لا يزال أمام جورجينيو ثلاث سنوات على عقده وهو يشعر بالراحة في تشيلسي، لكن إذا تم تقديم عرض كبير بما فيه الكفاية ربما تتم الصفقة، اتصل بي ناديان أوروبيان ولكن من خارج إيطاليا".

صفقة ثنائية جديدة

وسط التعاون المتوقع بين برشلونة ويوفنتوس، في بيع ميراليم بيانيتش للنادي الكتالوني، واحتمالية انضمام نيلسون سيميدو وماتيا دي تشيليو للفريق الإيطالي بالتبادل، هناك صفقة أخرى تلوح في الأفق.

تقارير إيطالية أكدت اهتمام ساري بالتعاقد مع كل من جان كلير توديبو وعثمان ديمبيلي من برشلونة، طامحاً في سير المفاوضات بطريقة إيجابية الأسابيع القادمة.

جناح تشيلسي بيدرو رودريجيز، ينتهي عقده مع البلوز في الصيف، لذلك يترقب يوفنتوس صفقة مجانية أخرى جديدة لتدعيم صفوفه.

تقرير من صحيفة "إلتيمبو" الإيطالية، كشف عن منافسة البيانكونيري مع روما على اللاعب الذي أبدى رغبة واضحة في الرحيل عن تشيلسي.

جدول غير مناسب

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت أن يوفنتوس انضم لميلان وإنتر، في معارضة فكرة لعب كأس إيطاليا أولاً قبل بطولة الدوري.

الاعتراض يأتي بالدرجة الأولى بسبب ضغط المباريات المتوقع بداية من يوم 13 يونيو القادم، بسبب إمكانية لعب كل فريق 3 مرات في خمسة أيام.