أخبار يوفنتوس | روجاني في طريقه لمغادرة الحجر الطبي و رونالدو يتجاهل القانون

ما جديد أخبار السيدة العجوز؟

ما هو جديد كريستيانو رونالدو؟ وموقف روجاني المصاب بفيروس كورونا؟ وما هي أحدث مفاوضات يوفنتوس في سوق الانتقالات؟ أخبار يوفنتوس 10 أبريل 2020

كريستيانو رونالدو لا يحترم القانون

خرج بيدرو راموس المستشار الصحي لمنطقة ماديرا للانضمام لحملة الهجوم على رونالدو لعدم التزامه باللوائح.

السلطات البرتغالية منحت المواطنين الحق في الخروج من منازلهم للتسوق وممارسة الرياضة في الهواء الطلق لمدة قصيرة، لمنع انتشار الفيروس بصورة كبيرة في البلاد.

المزيد من الفرق

ومع ذلك قرر رونالدو كسر هذه القيود، بعدما شوهد يتدرب في ملعب ماديرا أمس الخميس، وقام بحضور جلسة تدريبية أثارت غضب الجماهير البرتغالية.

يوفنتوس يعود لأجل هالاند

بحسب موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي فإنّ يوفنتوس متمسك بفكرة التعاقد مع إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل.

البيانكونيري مستعد للقتال بكل ما لديه لإتمام الصفقة.

روجاني يقترب من مغادرة الحجر الطبي

أكد وكيل أعمال روجاني، لاعب يوفنتوس، أنّه لم يعد يعاني من أعراض فيروس كورونا، إلا أنّ التحليل الأخير جاء إيجابيًا.

وأوضح أنّ اللاعب سوف يخضع لتحليل آخر وبعدها سوف يغادر الحجر الطبي.

روما يخطط لضم لاعب يوفنتوس السابق

كشفت تقارير صحفية أنّ روما الإيطالي يتواصل مع إيفرتون للحصول على خدمات مويس كين، لاعب يوفنتوس السابق.

وطلب التوفيز الحصول على مبلغ 28 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب.

رغم حالة الطوارئ | أندية إيطاليا تستعد للعودة إلى التدريبات

بعد تحسن الوضع في إيطاليا بعد انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا، بدأت الأندية تخطط للعودة إلى التدريبات.

الحكومة الإيطالية قررت تمديد حالة الطوارئ حتى 3 مايو، لكن الأندية تستطيع العودة إلى التدريبات قبل ذلك بعد الخضوع لفحص فيروس كورونا.