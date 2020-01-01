أخبار يوفنتوس | هزيمة ليفربول وصفقة تبادلية مع باريس

ما جديد أخبار السيدة العجوز؟

يعمل يوفنتوس بجد لتدعيم صفوفه الموسم المقبل للهدف الأكبر وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا، نستعرض أخبار يوفنتوس في الخامس من إبريل 2020.

يوفنتوس يسعى للتخلص من كوستا وبيرنارديسكي في الصيف

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كشفت تقارير صحفية محاولة يوفنتوس التخلص من الثنائي دوجلاس كوستا وفيديريكو بيرنارديسكي في الصيف المقبل.

البديل الأبرز المطروح بشدة على طاولة السيدة العجوز هو فيران توريس، لاعب فالنسيا الإسباني.للتفاصيل

يوفنتوس يهزم ليفربول



أكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس سيهزم ليفربول في سباق التعاقد مع فيران توريس لاعب فالنسيا الإسباني.

يوفنتوس سيُقحم ماتيا دي تشيليو او دانييلي روجاني في الصفقة لضمان الحصول على اللاعب الذي يتملك شرط جزائي في عقده بقيمة 100 مليون يورو.

صفقة تبادلية مع باريس

تقارير صحفية فرنسية تشير إلى احتمالية وجود صفقة تبادلية بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان بخصوص الثنائي ماركو فيراتي وميراليم بيانيتش.

ويرغب باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات بيانيتش بشدة ولا يبدو يوفنتوس ممانعًا حال حصوله على ماركو فيراتي في المقابل.

هل ينتقل هاري كين؟

.فابيريزو رومانو الصحفي الموثوق أكد استحالة تحول يوفنتوس لمفاوضة هاري كين للانضمام للفريق الموسم المقبل مشيرًا إلى أن كين ليس اللاعب الذي قد يحاول يوفنتوس التعاقد معه.

يبدو اسم ماورو إيكاردي مطروحًا للتواجد مع البيانكونيري في الموسم المقبل خصوصًا مع عدم رغبة أنطونيو كونتي في استمراره.

بديل بوجبا حال فشل التعاقد

الصحفي الإيطالي الموثوق فابيريزيو رومانو لا يستبعد محاولة يوفنتوس التعاقد مع ميلنكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو حال عدم النجاح في مفاوضات بول بوجبا.

لن يكون سعر سافيتش مختلف عن بوجبا ولكن التعامل مع رئيس لاتسيو لن يكون سهل بشكل كبير.