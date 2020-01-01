أخبار يوفنتوس اليوم | نفي سواريز وجيرو ومفاوضات بارما

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم السبت الموافق الـ 12 من سبتمبر.

نفي وكيل لويس سواريز للاتفاق، ونفي أوليفييه جيرو أيضًا بالإضافة للمفاوضات مع بارما على رحيل ثنائي الفريق ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم السبت الموافق الـ 12 من سبتمبر.

وكيل سواريز : لم يتفق مع يوفنتوس ولديه أكثر من عرض

أكد واحد من وكلاء النجم الأوروجوياني لويس سواريز أن لاعب برشلونة الحالي لم يتفق بعد مع نظيره يوفنتوس على الانضمام لصفوفهم هذا الصيف.

وقال الوكيل: "سواريز لديه الحرية الكاملة في اختيار فريقه القادم لو رحل عن برشلونة، لديه الكثير من العروض في الوقت الحالي".

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لاكازيت يصدم يوفنتوس

أعلن ألكسندر لاكازيت، لاعب آرسنال، استمراره في الجانرز الموسم المقبل، في الوقت الذي حثّ فيه زميله بيير أوباميانج على تمديد عقده والبقاء برفقته في ملعب الإمارات.

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وكانت تكهنات قد تحدثت عن إمكانية مغادرة لاكازيت الجانرز وسط اهتمام أندية كثيرة يأتي في مقدمتها يوفنتوس، إلا أن قرار الدولي الفرنسي يبدو واضحًا وصارمًا للغاية بفعل وجود ميكيل أرتيتا في منصب المدير الفني للفريق.

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بارما يفاوض لاعب يوفنتوس

نادي بارما يسعى للحصول على خدمات اللاعب الكرواتي ماركو بياتسا من صفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي المتخصص في الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو، والذي ذكر أن اللاعب لوكا بيليجريني دخل في المفاوضات أيضًا.

جيرو ينفي التفاوض مع يوفنتوس

نفى اللاعب الفرنسي أوليفييه جيرو نجم فريق تشيلسي أن يكون هناك أي مفاوضات مع نظيره يوفنتوس خلال الفترة الحالية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وقال خلالها: "يوفنتوس؟ لم يتم توقيع أي شيء، في الوقت الحالي تركيزي مع تشيلسي".