أخبار يوفنتوس اليوم | دفاع عن رونالدو ومفاوضات من أجل زانيولو

ما هو جديد البيانكونيري؟

العبور إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب ميلان، وإضاعة كريستيانو ركلة جزاء ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 13 يونيو 2020.

بونوتشي وساري يدافعان عن رونالدو

تصريحات بونوتشي هنا.

تصريحات ساري هنا.

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رونالدو يرحب بعودة الكرة

نشر كريستيانو رونالدو منشوراً عبر صفحته على إنستجرام بعد تعادل فريقه سلباً مع ميلان وعبوره لنهائي كأس إيطاليا، والتي شهدت إضاعته ركلة جزاء.

وقال رونالدو: "العودة كانت مختلفة ولكن حققنا هدفنا، نحو روما".

تحركات نحو زانيولو

أكد بييرو شيكاريني، الحكم السابق والصحفي الحالي في "توتو ميركاتو" أن يوفنتوس كثف من تحركاته من أجل التعاقد مع نجم روما نيكولو زانيولو.

وذكر الصحفي أن يوفنتوس يفضل زانيولو على كييزا بسبب ارتفاع تكلفة الأخير، ولكن يحاول إقناع روما بقبول تخفيض قيمة الصفقة التي تقدر في حدود 70 مليوناً بضم لاعبين.