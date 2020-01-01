أخبار يوفنتوس اليوم | موقف رونالدو من مباراة كالياري وتغيير شكل الدوري

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس اليوم، 29 من يوليو.

حسم موقف كريستيانو رونالدو من اللعب أمام كالياري، وخطة نابولي لحرمان البيانكونيري من السيطرة على الدوري الإيطالي ضمن أهم أخبار يوفنتوس اليوم، 29 يوليو.

كريستيانو رونالدو يرفض الراحة في الدوري الإيطالي

رفض كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، الحصول على الراحة قبل مواجهة كالياري رغم حسم فريقه بطولة الدوري الإيطالي.

رونالدو تواجد في قائمة يوفنتوس لمواجهة كالياري ويرغب في المشاركة لأجل تجاوز تشيرو إيموبيلي في سباق هداف السيري آ والحذاء الذهبي.

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نابولي يضع خطة لحرمان يوفنتوس من السيطرة على الدوري الإيطالي

أعلن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، عن خطته لتغيير نظام الدوري الإيطالي في المواسم المقبلة وذلك لضمان "عدم تكرار سيناريوهات المواسم الماضية".

وقال رئيس نابولي في تصريحات صحفية إنّه يتواصل مع الاتحاد الإيطالي بهدف تحويل الدوري الإيطالي لنظام خروج المغلوب وذلك لأجل زيادة الإثارة في البطولة.

مدرب كالياري يتمسك بأمل الفوز على يوفنتوس لتفادي الإقالة

أكد والتر زينجا، مدرب كالياري، أنّ فريقه سوف يلعب دون ضغط أو توتر أمام يوفنتوس بهدف الهجوم وتسجيل الأهداف.

وأشار إلى أنّ رئيس النادي غير سعيد بالشكل الذي سار به الموسم لكنّ فريقه يتحسن بصورة واضحة.

وبحسب التقارير الصحفية، فإنّه في حال تراجعت نتائج كالياري في الفترة المتبقية من الموسم فإنّ زينجا قد يترك النادي.

هيجواين يثير أزمة في يوفنتوس

تسبب جونزالو هيجواين في أزمة داخل نادي يوفنتوس، إذ ينتهي عقد اللاعب في 2021 والإدارة تحاول التخلي عنه دون خسائر مالية.

وبحسب التقارير الصحفية، فإنّ يوفنتوس يفكر في صفقة تبادلية لكنّه لا يجد أي فريق يرغب في التعاقد مع اللاعب، ولم يُظهر أي نادٍ اهتمامًا باللاعب سوى ريفير بليت الأرجنتيني.

وفي حال فشل في بيع اللاعب خلال الصيف الجاري، فقد يضطر لخسارته مجانًا بنهاية الموسم المقبل وهو ما لا ترغب الإدارة في حدوثه.

هل يتعاقد يوفنتوس مع ويليان؟

أثار وكيل أعمال ويليان، لاعب تشيلسي، الجدل حول مستقبل اللاعب إذ أكد وجود اهتمام من فريقين في أوروبا بالتعاقد مع اللاعب.

وبحسب التقارير الصحفية، فإنّ برشلونة هو الفريق الأول الذي يود جلب اللاعب، ومن المتوقع أن يكون يوفنتوس الفريق الآخر.

بلاتيني: ديبالا يذكرني بعمر سيفوري

أكد ميشيل بلاتيني، أسطورة يوفنتوس، في تصريحات لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية أنّ ديبالا يشبه في طريقة لعبه الأرجنتيني عمر سيفوري.

وأوضح أنّ أسلوبه قريب من دييجو مارادونا وليس بلاتيني، مؤكدًا أنّ اللاعب جوهرة ولا يجب التفريط فيه.