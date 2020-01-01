أخبار يوفنتوس اليوم | مفاوضات مع فاتي والجميع ينتظر رونالدو

أهم أخبار الفريق الإيطالي اليوم 27 أكتوبر

موقف كريستيانو رونالدو من مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وثقة دانيلو في مشروع بيرلو، ضمن أهم ما جاء من أخبار عن نادي يوفنتوس الإيطالي، في مختلف الصحف والمواقع العالمية اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر.

عقوبة مالية

فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، تعرض لعقوبة الغرامة، بعد قيامه بالهجوم على الحكام.

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اللجنة التأديبية بالاتحاد الإيطالي، قررت فرض غرامة قدرها 15 ألف يورو على باراتيتشي، بسبب هجومه على حكم مباراة فيرونا بالدوري.

مفاوضات فاتي

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد وجود محاولة من يوفنتوس للتعاقد مع أنسو فاتي مهاجم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضح أن النادي الإيطالي استفسر عن إمكانية ضم صاحب الـ17 سنة، ولكن برشلونة رفض الأمر تماماً منذ الوهلة الأولى.

ثقة دانيلو

المدافع البرازيلي دانيلو، أعرب عن ثقته في مشروع المدرب أندريا بيرلو، وقدرته على قيادة يوفنتوس نحو الفوز بالبطولات.

وقال في تصريحات صحفية:"أشعر بالسعادة تجاه طريقة اللعب التي نعتمد عليها حالياً، وأنا على استعداد تام لبذل كل ما بوسعي من أجل الفريق".

وأضاف:"نحن على الطريق الصحيح، وهناك حالة من التركيز بالفريق، ونؤمن بقدرتنا على الانتصار حتى مع الغياب المؤثر لكريستيانو رونالدو".

موقف رونالدو

تقارير صحفية أكدت أن يوفنتوس مازال ينتظر نتيجة تحليل رونالدو، من أجل تحديد موقفه من اللعب أمام برشلونة غداً في دوري أبطال أوروبا.

المهاجم المخضرم أصيب بفيروس كورونا يوم 13 أكتوبر الجاري، وتم نقله إلى تورينو في طائرة إسعاف، وسط غموض حول موعد عودته.

بيرلو يكشف مستجدات موقف رونالدو ودفاعه المصاب قبل مواجهة برشلونة

بيرلو كشف في المؤتمر الصحفي له قبل مواجهة الفريق الكتالوني، أن النتيجة ستظهر الليلة لتحديد الموقف النهائي للنجم البرتغالي.

صفقة منتظرة

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت اهتمام يوفنتوس، بالتعاقد مع ماتيو لوفاتي مدافع نادي فيرونا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

صراع داخل وخارج الملعب، برشلونة ينافس يوفنتوس على بوجبا الجديد

صاحب الـ20 سنة ظهر بشكل لافت مع الفريق الفترة الأخيرة، مما لفت أنظار العديد من الأندية كان أبرزها ميلان، والآن ينضم يوفنتوس للسباق في صفقة قد تصل قيمتها إلى 15 مليون يورو.