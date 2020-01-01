أخبار يوفنتوس اليوم | معنويات مرتفعة بعد انتصار لاتسيو وإشادة قوية برونالدو

ما هو جديد البيانكونيري؟

عدم خوف ساري من الإقالة والانتصار على إنتر بجانب أرقام كريستيانو رونالدو القياسية ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 21 يوليو 2020.

لا يمكن إيقاف رونالدو

أشاد ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس بقدرات لاعبه كريستيانو رونالدو بعد تسجيله هدفي الفريق أمام لاتسيو في المباراة التي انتهت بفوز البيانكونيري بهدفين مقابل هدف واحد.

ساري قال في تصريحات صحفية: "عندما يشتم رونالدو الدماء يصبح لاعبًا استثنائيًا، أرى أنه يتعافى بشكل رائع وسريع بين المباريات، الأمر ليس بدني فقط بل عقلي أيضًا".

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فابيو باراتيتشي يحسم مصير ساري

أكد فابيو باراتيتشي المدير الرياضي بنادي يوفنتوس أن المدرب ماوريتسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس لن يرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقال باراتيتشي لشبكة "سكاي سبورت": "دون أي شك ماوريتسيو ساري سيكون المدير الفني الخاص بيوفنتوس خلال الموسم المقبل".

كريستيانو رونالدو يكسر حواجز الزمن وحدود الدول بثنائية لاتسيو

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية في لقاء فريقه اليوم أمام نظيره لاتسيو في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

وكسر رونالدو بتلك الثنائية عدة أرقام قياسية، بجانب تصدره لجدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد تجاوز تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو.

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رونالدو: الأرقام القياسية مهمة ولا أهتم بما حققه هيجواين

قال كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس إن الأرقام القياسية مهمة للغاية لأن الناس يتذكرونها دائمًا، ولكن الأهم هو تحقيق الفوز والسعي نحو لقب الدوري الإيطالي.

وقال رونالدو: ""كان الأهم هو الفوز، كنا ننتظر مباراة صعبة أمام لاتسيو الذي قدم موسمًا جيدًا، ولكننا كنا نثق في قدرتنا على الفوز في مباراة تلعب بملعبنا".

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انتصار على إنتر خارج الميدان

حسب توتو سبورت، فإن يوفنتوس عاد بقوة لسباق الحصول على خدمات فريدريكو كييزا لاعب فيورنتينا والذي يقدر ناديه قيمته بـ50 مليون يورو.

يوفنتوس سيعتمد في سباقه مع إنتر على دفع المبلغ المطلوب كاملًا وهو ما لا تستطيع إدارة إنتر القيام به.

ساري لا يخشى الإقالة

أكد ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أنه لا يخشى الإقالة من تدريب الفريق في الفترة الحالية مع ازدياد الأخبار حول مستقبله بسبب تراجع النتائج.

وقال ساري في تصريحات صحفية "هل يمكن سؤال سائق الفورملا عن خوفه من السرعة؟ بالطبع لا فهي مخاطرات تأتي مع الوظيفة وإذا نت لا تستطيع تحملها فعليك ألا تعمل بها".

وأضاف مدرب يوفنتوس: "أعلم أنه في وظيفتي كل شيء سيكون جيدًا عندما تفوز وسيئ عندما تخسر، عندما تقوم بدورك فعليك ألا تخشى أي شيء مع وضع المخاطرات في الاعتبار. الآن نحن نقاتل للفوز بلقب الدوري ثم سنذهب إلى دوري الأبطال".

حلم زيدان

أوضحت "لاجازيتا" أن جملة قالها زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد ، مؤخراً فتحت باب الأقاويل عن توليه مسؤولية الفريق الموسم القادم.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الأخير أنه الآن في مدريد، ولكن لا يعرف ما قد يحدث مستقبلاً، ليدور الحديث حول إمكانية خلافته لساري الموسم القادم.

يوفنتوس يراقب وضعية سافيتش

ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس وعدة أندية أوروبية كبرى تراقب عن كثب وضعية سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش مع لاتسيو في الفترة المقبلة.

تراجع النتائج وابتعاد الفريق في سباق السكوديتو أعاد احتمالية رحيل اللاعب المقدر ثمنه في حدود 100 مليون يورو، وأن كلاوديو لوتيتو، رئيس لاتسيو، أصبح منفتحاً أكثر على الفرضية.