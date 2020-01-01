أخبار يوفنتوس اليوم | محاولة فاشلة لضم موهبة مانشستر والتشكيل المتوقع لمواجهة أتالانتا

ما هو جديد البيانكونيري؟

التشكيل المتوقع لمباراة أتالانتا ومحاولة فاشلة لضم موهبة مانشستر يونايتد ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 11 يوليو 2020.

التشكيل المتوقع لمباراة أتالانتا

حسب التقارير الصحفية، فإن يوفنتوس سيدخل مباراة أتالانتا الهامة بالخطة المعتادة 3/34.

تشكيل يوفنتوس سيتكون من: تشيزني، كوادرادو، دي ليخت، بونوتشي، أليكس ساندرو، رابيو، بيانيتش، بينتانكور، بيرنارديسكي، كريستيانو رونالدو، ديبالا.

المزيد من الفرق

ساري يطالب لاعبيه بالتماسك

طالب الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس لاعبيه بالتماسك والاستمرار في مشوار الفوز بالدوري الإيطالي بعد الهزيمة من ميلان 2/4.

ساري قال في المؤتمر الصحفي لمباراة أتالانتا : "لدينا مواجهة صعبة أمام أتالانتا، وهو فريق يقدم مستويات عالية في الفترة الأخيرة وبالأخص خارج ملعبهم".

وأضاف: "أفضل وصف لمواجهة أتالانتا هو ما قاله بيب جوارديولا من قبل، الأمر يشبه زيارة طبيب الأسنان، ربما تخرج من عنده سليمًا ولكنك سوف تشعر بالألم في كل الأحوال".

وعن مواجهة ليون، قال ساري: "لست مهتمًا على الإطلاق بمواجهة ليون أو معرفة الفائز من مانشستر سيتي وريال مدريد، كل ما يشغلني هو مباريات الدوري الإيطالي الآن".

طالع التصريحات كاملة من هنا .. ساري يعلق على قرعة دوري الأبطال ويستعين بجوارديولا قبل أتالانتا

محاولة ضم موهبة مانشستر

حسب "أندي ميتين"، فإن يوفنتوس حاول ضم ميسون جرينوود الصيف الماضي من مانشستر يونايتد ولكن إدارة الشياطين الحمر نجحت في إقناع اللاعب بالاستمرار.

إدارة البيانكونيري أغرت جرينوود براتب كبير ولكن مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير نجح في إقناع اللاعب بتوقيع عقد جديد طويل الأمد.

إحصائية تقرب الفريق من الهبوط

أوضحت الإحصائيات أن يوفنتوس من أكثر الفرق التي اُحتسب ضدها ركلات جزاء في الموسم الجاري، لتضعه بجانب الفرق التي تصارع الهبوط في السيري آ.

واحتسبت 10 ركلات جزاء على يوفنتوس، كثاني أكثر الفرق بعد ليتشي الذي احتسب ضده 12، ومثله مثل بريشيا وبارما أيضاً.

تحركات نحو زانيولو

ذكرت "كورييري" أن يوفنتوس سيتحرك في الساعات المقبلة من أجل محاولة التعاقد مع نجم وموهبة روما نيكولو زانيولو.

الصحيفة أوضحت أن يوفنتوس سيعرض 50 مليون يورو، المبلغ الذي قد يكون كافياً لإقناع روما ببيع اللاعب بسبب مشاكله المادية.