أخبار يوفنتوس اليوم | ليلة السكوديتو ولفتة رونالدو الطيبة

ما هو جديد البيانكونيري؟

إمكانية التتويج رسمياً بلقب السكوديتو ولفتة طيبة من كريستيانو رونالدو ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 23 يوليو 2020.

فرصة التتويج الرسمي الليلة

يملك يوفنتوس فرصة التتويج رسمياً بلقب الدوري الإيطالي في حال انتصاره على مضيفه أودينيزي الليلة لحساب الجولة 35.

تعادل إنتر البارحة مع فيورنتينا سلباً وفوز يوفي إذا حدث يرفع الفارق إلى 10 نقاط ويعني استحالة لحاق النيراتزوري بالبيانكونيري في القمة.

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حتى أتالانتا صاحب المركز الثاني إذا فاز بكل مبارياته وتساوى مع يوفنتوس المواجهات، المباشرة سترجح كفة الأخير بسبب خسارة النيراتزوري الصغير ذهاباً وتعادل الفريقين إياباً.

يوفنتوس يفقد هيجواين

أعلن الفريق القائمة المغادرة إلى أوديني لمباراة الليلة، والتي شهدت غياب الأرجنتيني جونزالو هيجواين بسبب معاناته من إصابة على مستوى الظهر.

ولم يتواجد أيضاً جيورجيو كيليني وماتيا دي تشيليو بسبب عدم الجاهزية ولكن سيسافران مع الفريق، واستمرار غياب سامي خضيرة للإصابة كذلك.

فرصة اللقب الأول في إيطاليا لساري

سيكون ماوريتسيو ساري على موعد لتحقيق بطولته الكبرى الأولى في إيطاليا حال تُوج يوفنتوس رسمياً باللقب الليلة.

المدرب سبق له تحقيق لقب الدرجة الثانية والثالثة، ولكن لم يفز بأي بطولات كبرى في الدرجة الأولى، وبطولته الوحيدة هي الدوري الأوروبي رفقة تشيلسي الموسم الماضي.

صفقة تبادلية مع بيسكارا

أوضح "جيانلوكا دي مارزيو" أن يوفنتوس وبيسكارا سيتبادلان عدداً من اللاعبين الشباب خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

الأسماء المطروحة هي مبايا باكا ودييجو ريباني وريكاردو روسي الذين سينضمون إلى بطل إيطاليا، بينما ينتقل جريجوريس كاستانوس ولوكا كليمينزا في الاتجاه الآخر.

يوفي استعلم أيضاً عن الظهير جابرييلي زابا، والذي يحظى باهتمام من عديد الأندية بعد تألقه الموسم الجاري مع الدلافين.

لفتة طيبة من رونالدو

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