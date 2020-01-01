أخبار يوفنتوس اليوم | صراع جديد مع ليفربول ومخاوف إنهاء الموسم

ما هو جديد يوفنتوس هذا الصباح؟

تمسك بيرنارديسكي والانضمام لصراع تيمو فيرنر في أهم أخبار يوفنتوس صباح 28 أبريل 2020.

بيرنارديسكي متمسك بيوفنتوس

أكد وكيل أعمال اللاعب الإيطالي فريدريكو بيرنارديسكي لاعب يوفنتوس أن موكله ليس لديه أي نية للرحيل عن صفوف البيانكونيري رغم عروض برشلونة.

وكيل اللاعب قال في تصريحات لكالتشيو ميركاتو أنه لم يلتق مع ممثلين لأي نادٍ في الفترة الأخيرة مشيرًا إلى أن بيرنارديسكي لديه شغف للتواجد مع يوفنتوس والمنافسة على مركزه.

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الانضمام لصراع تيمو فيرنر

حسب شبكة سكاي سبورت، فإن يوفنتوس انضم لصراع التعاقد مع مهاجم لايبزيج تيمو فيرنر.

الشبكة أكدت أن تيمو فيرنر الذي يعد أحد أهداف ليفربول وإنتر ميلان، سيبدأ محادثاته مع ممثلي يوفنتوس مع تأكد رحيله عن لايبزيج الموسم الحالي.

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قرر نادي لاتسيو عدم التفريط في لاعبه ميلينكوفيتش سافيتش بمقابل مادي أقل من 100 مليون يورو، وهو اللاعب الذي تتنافس العديد من الفرق على خدماته على رأسهم يوفنتوس.

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البيانكونيري وضع الثنائي دوني فان دي بيك لاعب أياكس وساندو تونالي لاعب بريشيا كخيارات محتملة للتدعيم مع توقعات برحيل ميراليم بيانيتش عن صفوف السيدة العجوز.

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