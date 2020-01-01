أخبار يوفنتوس اليوم | لم شمل رونالدو براموس، وتحسن حالة الإصابات

تعرف على آخر أخبار يوفنتوس لليوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر نوفمبر 2020.

تحديد موعد عودة الإصابات ورغبة الفريق في ضم سيرخيو راموس من ريال مدريد ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر نوفمبر 2020.

تحديد موعد عودة دي ليخت وساندرو

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن موعد عودة الثنائي ماتايس دي ليخت ومعه البرازيلي أليكس ساندرو لمباريات يوفنتوس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن الفريق سيستعيد الثنائي بعد نهاية فترة التوقف الدولي المقبلة.

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كيلليني يعود للتدريبات

عاد جورجيو كيلليني نجم فريق يوفنتوس لتدريبات فريقه بعد فترة من الغياب بسبب تعرضه للإصابة.

ومن المرجح أن يتواجد كيلليني في لقاء الغد كأساسي ضد فريق فيرينتسفاروشي المجري بدوري الأبطال.

ديبالا يلوم المنافسة في هجوم يوفنتوس على تراجع مستواه

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا يلوم كثرة المنافسين في هجوم يوفنتوس على تراجع مستواه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو تورينو"، والتي ذكرت أن مركز اللاعب في تشكيل يوفنتوس الأساسي في خطر.

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يوفنتوس يريد لم شمل رونالدو وراموس

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات النجم الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن النادي الإيطالي يريد ضم اللاعب مجانًا عندما ينتهي تعاقده مع الفريق الإسباني.