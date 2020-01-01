أخبار يوفنتوس اليوم | لقاء رونالدو وميسي مهدد وخليفة بيرلو

ما هو جديد البيانكونيري؟

احتمال تواجد زيدان كخليفة لبيرلو وتهديد لقاء رونالدو وميسي ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 7 ديسمبر 2020.

عرض ديبالا على مانشستر يونايتد

حسب "90 min" فإن الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس تم عرضه على مانشستر يونايتد في ظل رغبة النادي في بيعه.

اللاعب الذي يُقدر ثمنه بـ80 مليون يورو لديه فرصة للانتقال لأي فريق من الستة الكبار داخل إنجلترا ولكن مانشستر يونايتد يبقى المتصدر في السابق حتى الآن.

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زيدان قد يخلف بيرلو

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن يوفنتوس بدأ النظر بالفعل لبديل أندريا بيرلو المدير الفني الحالي في ظل عدم الاقتناع بما يقدمه.

الصحيفة أشارت لأن زين الدين زيدان قد يكون المدرب القادم ليوفنتوس مع أخبار اقتراب رحيله من ريال مدريد حيث ترى إدارة البيانكونيري ان الجمع من جديد بين زيدان ورونالدو قد يكون المفتاح للفوز بدوري أبطال أوروبا.

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يوفنتوس مهدد بالهبوط

بحسب "لاجازيتا"، فوضعية يوفنتوس ليست جيدة بخصوص الاتهامات لبعض من مسؤوليه في قضية الامتحان المزيف للغة الإيطالية الخاص بلويس سواريز.

القانون رقم 32 الرياضي يوضح أن العقوبات في القضايا المماثلة تترواح ما بين خصم النقاط وقد تصل حتى الهبوط للدرجة الثانية في حالة الفريق.

وكشفت التحقيقات عن تورط وزير النقل الإيطالي، والذي يرتبط بعلاقة صداقة مع المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي، وذلك بعد أن طلب الثاني من الأول المساعدة في حصول سواريز على الجنسية، بحسب التقارير الصحفية.

يوفنتوس يدخل سباق كامافينجا

أوضح "توتو ميركاتو" أن يوفنتوس وضع عينه على نجم رين الشاب إدواردو كامافينجا ويتابعه عن كثب منذ الصيف الماضي ضمن خطته لخفض معدل الأعمار بالفريق.

الدولي الفرنسي يحظى بمتابعة عديد الأندية الكبرى حول أوروبا وعلى رأسها ريال مدريد ، ويمتد عقده مع رين حتى يونيو 2022.