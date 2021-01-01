أخبار يوفنتوس اليوم | كوستا إلى إنجلترا والبحث عن مهاجم

ما هو جديد البيانكونيري؟

مصير دوجلاس كوستا واستمرار البحث عن رأس حربة ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 22 يناير 2021.

وولفرهامبتون الأقرب لكوستا

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن دوجلاس كوستا قد يقطع إعارته مع بايرن ميونخ بسبب قلة المشاركات وينتقل إلى وولفرهامبتون.

وسبق ورفض البرازيلي وولفز بسبب عدم مشاركته في دوري الأبطال بحسب التقرير، ولكن الآن قد يرحب بفرضية الانتقال له من أجل المشاركة بشكل أكبر.

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وقد تكون الصفقة في شكل إعارة مع أحقية الانتقال أو إلزامية بحسب الاتفاق مع يوفنتوس في الأيام المقبلة.

خضيرة يعرقل ضم المهاجم

ذكرت "توتوسبورت" أن راتب سامي خضيرة الكبير وعدم تلقيه أي عروض جادة للرحيل باستثناء من شتوتجارت تعرقل ضم الفريق لمهاجم جديد.

ويجب أن يتخلص يوفنتوس من راتب الألماني البالغ ستة مليون يورو موسمياً من أجل إفساح المجال للاعب جديد، وتحديداً مهاجم كما ذكر التقرير.

بيرلو يصر على جيرو

أفادت "كورييري" أن جيانلوكا سكاماكا، لاعب ساسوولو المعار إلى جنوى، الأقرب لدعم هجوم يوفنتوس في يناير.

وأشار التقرير إلى أن أندريا بيرلو يفضل ضم أوليفييه جيرو، الدولي الفرنسي، بينما يبقى فيرناندو يورينتي، لاعب الفريق السابق، كحل أخير.

طلب على مدافع الفريق

بحسب "سبورت إيطاليا"، فرادو دراجوسين، لاعب الفريق الشاب، يحظى باهتمام لايبزيج، توتنهام، ونيوكاسل.

وأضاف التقرير أن يوفنتوس عازم على عدم التفريط في مدافعه وتمديد عقده المنتهي بحلول نهاية الموسم.