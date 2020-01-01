أخبار يوفنتوس اليوم | عودة نجم الفريق، ورونالدو يعترف بفشله

أبرز أخبار البيانكونيري اليوم

عودة نجم الفريق لمباراة أتالانتا، واعتراف كريستيانو رونالدو بفشله في هذا الأمر، ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، الأربعاء، 16 ديسمبر 2020.

كريستيانو رونالدو يعترف بصعوبة القيام بهذا الأمر

أكد كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، أنّه لن يتمكن أبدًا من ممارسة رياضة الملاكمة لأنّه من الصعب عليه المنافسة وحيدًا، وأن كرة القدم عشقه الأول.

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كان ذلك في فيلم وثائقي من انتاج DAZN بعنوان "العوالم المتوازية" بوجود لاعب الملاكمة الروسي جينادي جولوفكين.

جوميز يعود إلى أتالانتا أمام يوفنتوس

تواجد أليخاندرو جوميز، لاعب أتالانتا، في قائمة الفريق استعدادًا لمباراة يوفنتوس مساء اليوم، الأربعاء، في الدوري الإيطالي.

وكان هناك خلاف بين جوميز ومدرب الفريق، جيان بييرو جاسبيريني، والذي تسبب في عدم مشاركته أمام فيورنتينا في الجولة الماضية.

بيرلو: يوفنتوس يحتاج إلى الاستمرارية

أكد أندريا بيرلو، المدير الفني لنادي يوفنتوس، أنّ الفريق يقدم مستويات جيدة في الآونة الأخيرة ولكن ما يبحث عنه هو الاستمرارية لفترات طويلة.

وأشار إلى إنّ هناك تطور واضح فيما يتعلق بالشراسة في الضغط واستعادة الكرة سريعًا، لكن لا يزال هناك مساحة من التطور فنيًا والتقليل من التمريرات الخاطئة.

وحول مواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا أشار إلى أنّ القرعة كانت عادلة وأنّ الأدوار الإقصائية دائمًا صعبة بصرف النظر عن المنافس لكن هدفه الوصول إلى فبراير بأفضل أحواله.

عودة نجم الفريق أمام أتالانتا

عاد جورجيو كيليني إلى قائمة يوفنتوس بعد تعافيه من الإصابة ليكون جاهزًا لمباراة أتالانتا في الدوري الإيطالي.

واستمر غياب ميريح ديميريل بسبب الإصابة ليشكل الغياب الأبرز عن الفريق خلال اللقاء خاصة بعد عودة أبرز العناصر.

إريكسن قد يحرم يوفنتوس من صفقة يناير

يحاول نادي يوفنتوس التعاقد مع أليخاندرو جوميز بعد أزمته الأخيرة مع جاسبريني مدرب أتالانتا، لكن إنتر قد يخطف اللاعب.

وبحسب التقارير الصحفية، فإنّ إنتر مستعد للتخلي عن إريكسن في صفقة تبادلية بيناير لضم جوميز، خاصة وأنّ اللاعب الأرجنتيني يرغب في اللعب بمدينة ميلانو.